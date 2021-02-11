Ekonomi Uzaktan seviyorum seni
İŞ DÜNYASI

Uzaktan seviyorum seni

Kiğılı, Oktay Kaynarca'nın seslendirdiği 14 Şubat Günü için hazırladığı videosuyla uzakları yakın ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oktay Kaynarca.
Oktay Kaynarca.

Kiğılı, pandemi sebebiyle sevdiklerimizle aramıza mesafelerin girdiği bu dönemde, herkesin sevdiğine göndermek isteyebileceği naiflikte, duygusal bir çalışmayla karşımıza çıkıyor. Yalnızlığın en çok hissedildiği bu dönemde, sevdiğini söyleyemeyen gönüllerin açılmasını sağlamak, sevgisini ifade edemeyenlerin hislerine tercüman olmak için “Şimdi Aşık Olma Zamanı” mottosuyla yayımlanan kampanya, izleyen herkese güzel anlar yaşatıyor.

  • Sevmeyi öğreten şair olarak bilinen Cemal Süreya’nın “Uzaktan Seviyorum Seni” şiirini, iliklerinize kadar etkileneceğiniz ve dinlemeye doyamayacağınız sesiyle herkesin kalbinde bir yere dokunan ve aynı zamanda markanın yüzü olan Oktay Kaynarca seslendiriyor.

Marka bu çalışmasıyla, özenle seçilen hediyelerin yanında sevdiğine bir sürpriz daha eklemek isteyenlere sevginin ince dilini yaşatıyor. “Sevgi bazen bir mesajda, bir bakışta, bazen de en sevdiğiniz şiirin dizelerinde gizlidir” mesajıyla aşkınızın tercümanı oluyor.

Şimdi aşık olma zamanı
EKONOMİ
Şimdi aşık olma zamanı

Kiğılı’da Gözü Kara İndirim’in Gözü Kapkara : Bir alana bir bedava
EKONOMİ
Kiğılı’da Gözü Kara İndirim’in Gözü Kapkara : Bir alana bir bedava
Abone Ol Google News
Konyada karşılıklı goller

Konya'da karşılıklı goller

Son yarı finalist bugün belli oluyor.
Sabahları göremeyince üzülüyoruz

'Sabahları göremeyince üzülüyoruz'

​Şanlıurfalılar gizemli metal bloku geri istiyor.
Erdoğan baba ocağında

Erdoğan
baba ocağında

​Rize'den mesajlarını verecek.
Vaka sayısında <br>sevindiren düşüş

Vaka sayısında
sevindiren düşüş

Kritik tabloda dikkat çeken gelişme.
'Her gün öldüklerini görüyorum'

'Her gün öldüklerini görüyorum'

​İnternette başlayan görüşme başını yaktı.

'Oradaki soykırım gerçektir'

'Oradaki soykırım gerçektir'

​Uygur Türkleri Çin konsolosluğu önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Müebbet + 134 yıl hapis

Müebbet + 134 yıl hapis

Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün cezası belli oldu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.