Kiğılı, pandemi sebebiyle sevdiklerimizle aramıza mesafelerin girdiği bu dönemde, herkesin sevdiğine göndermek isteyebileceği naiflikte, duygusal bir çalışmayla karşımıza çıkıyor. Yalnızlığın en çok hissedildiği bu dönemde, sevdiğini söyleyemeyen gönüllerin açılmasını sağlamak, sevgisini ifade edemeyenlerin hislerine tercüman olmak için “Şimdi Aşık Olma Zamanı” mottosuyla yayımlanan kampanya, izleyen herkese güzel anlar yaşatıyor.

Sevmeyi öğreten şair olarak bilinen Cemal Süreya’nın “Uzaktan Seviyorum Seni” şiirini, iliklerinize kadar etkileneceğiniz ve dinlemeye doyamayacağınız sesiyle herkesin kalbinde bir yere dokunan ve aynı zamanda markanın yüzü olan Oktay Kaynarca seslendiriyor.

Marka bu çalışmasıyla, özenle seçilen hediyelerin yanında sevdiğine bir sürpriz daha eklemek isteyenlere sevginin ince dilini yaşatıyor. “Sevgi bazen bir mesajda, bir bakışta, bazen de en sevdiğiniz şiirin dizelerinde gizlidir” mesajıyla aşkınızın tercümanı oluyor.

EKONOMİ Şimdi aşık olma zamanı