Ekonomi Vakıf Katılım sermayesini arttırdı
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​Vakıf Katılım sermayesini arttırdı

Vakıf Katılım sermayesini arttırdı

2016 yılında faaliyete geçen Vakıf Katılım, en fazla altın ve gümüş işlem hacmini gerçekleştirmenin, en fazla kira sertifikası ihracatına imza atma başarılarını; sermaye artışına giderek taçlandırdı. Vakıf Katılım, bu doğrultuda sermayesini 3.2 milyar TL’ye yükseltti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran
Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu 11 Şubat 2020 tarihli kararıyla Banka’nın 1 milyar 20 milyon TL olan ödenmiş sermaye tutarını 2 milyar 200 milyon TL artırarak toplamda 3 milyar 220 milyon TL’ye yükseltilmesini onayladı. Artırılan 2 milyar 200 milyon TL’nin ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar verildi.

Vakıf Katılım’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada ‘’1.020.000.000-TL olan Bankamız sermayesinin, 2.200.000.000-TL artırılmasına, böylece 4.525.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Bankamızın çıkarılmış sermayesinin 3.220.000.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak alınan 11/02/2020 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Kararı, 12/02/2020 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir’’ ifadelerine yer verildi.

‘’Başarımızı taçlandırdık’’

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, sermaye artırımına ilişkin yaptığı açıklamada ‘’2016 yılında yola çıktığımızda amacımızı ‘sektörün referans kurumu olmak’ şeklinde belirlemiştik. Aradan geçen 4 yıl içinde bu amaç doğrultusunda çok başarılı çalışmalara imza atarak önemli mesafeler kat ettik. Gerçekleştirmiş olduğumuz sermaye artırımı ise ‘sektörün referans kurumu olma’ vizyonumuz doğrultusunda hayata geçireceğimiz çalışmalar için önemli bir kaynak olacak” değerlendirmelerinde bulundu.

Oran, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nda hem altında hem de gümüşte 2019 yılında en fazla işlem yapan kurum olduklarına dikkat çekerek, ‘’2019 yılında birçok başarıya imza attık. Bunlardan sadece biri altın ve gümüş piyasasında en fazla işlem hacmini gerçekleştirmek oldu. Ayrıca Türkiye Katılım Bankaları Birliği verilerine göre; katılım bankaları arasında 2019 yılında en fazla yurt içi TL kira sertifikası ihracı gerçekleştiren katılım bankası olma başarısını da gösterdik. Sermaye artırımı, önce 2020 hedeflerimizi gerçekleştirmemizde daha sonra da Türkiye’nin 2023 vizyonuna katkıda bulunmamızda daha sağlam adımlar atmamızı sağlayacak ve ülkemizde katılım finans sektörünün payını hızla artıracak’’ dedi.

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