Van'da ekonomik canlılığı artırmak ve işsizlik sorununu çözmek amacıyla Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstilkent'te doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

DAKA, bunun üzerine yeni yatırımcıların yer talebini karşılamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5. etapta 100 hektarlık alana Tekstil Organize Sanayi Bölgesi kurulması için hazırladığı projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sundu.

Bakanlık, onay verdiği proje için Van'a 16 milyon lira kaynak gönderdi.

100 hektarlık alana kurulacak yeni Tekstilkent için imar çalışmalarını başlatan DAKA, bir ay içinde ihale sürecini tamamlayarak firmalara yer tahsisi yapmayı hedefliyor.

AA "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesinde imar çalışmalarına başlandı.

Tekstilkent ve OSB'de ihtiyaç duyulacak malzemelerin satışının yapıldığı iş yerleri, kafe, restoran, kreş, OSB'deki firmalara hizmet verecek resmi kurum ve kuruluşların ofisleri ile yaklaşık 50 fabrika binasının bulunacağı projeyle Van'da yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray,yatırım yapmak için yer talebinde bulunan birçok yatırımcının talebine kayıtsız kalmayarak Tekstil OSB projesini hazırladıklarını söyledi.

Bunun için Van Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 100 hektarlık alanın "Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB" projesi için hazırlandığını kaydeden Güray, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle projenin sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.

AA Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak ve 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

YER TAHSİSİ İÇİN İMAR ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Proje için gerekli olan kaynağın hesaplarına aktarıldığını ve alanda imar çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Güray, imar tamamlandıktan sonra ihale sürecini tamamlayıp firmalara yer tahsisi yapacaklarını aktardı.

Yatırım için yer tahsisi bekleyen birçok firmanın bulunduğunu vurgulayan Güray, şöyle devam etti:

"Geçen hafta 250 kişi ile üretime başlayan bir firmamıza yer olmadığı için OSB'de boş fabrika binası kiralandı. Şu anda bizden yatırım yapmak için yer bekleyen, mevcut üretim yeri yetmediği için yeni yer talebinde bulunan firmalar var. Bizim en kısa zamanda projeyi tamamlayarak yatırımcılara tahsis etmemizi bekliyorlar. 100 hektarlık alanda oluşturacağımız 70 parseli planladığımız gibi firmalara tahsis ettiğimizde 15 bin civarında istihdama ulaşmasını bekliyoruz. Yatırımcılar OSB'de yatırım yapacağı için 6. bölge teşviklerinden de yararlanabilecekler."

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Hakkari yolundaki Tekstilkent'in yüzde 100 doluluğa ulaştığını ve Türkiye'nin birçok yerinde örnek gösterildiğini belirten Güray, yeni proje ile Van'ın bölgede tekstil üssü olabileceğini dile getirdi.

AA Proje ile Van bölgede tekstil üssü olabilecek.

"UZAK DOĞU İLE REKABET AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Türkiye'nin dünyada tekstil sektörüne yön veren ülkelerden biri olduğunun altını çizen Güray, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir Uzak Doğu gerçeği var, bununla rekabet edebilmek tamamen maliyete bağlı. Tekstil, emek yoğun bir sektör. Bu anlamda 6. bölge teşvikleri yatırımcılara can suyu oldu. Maliyetleri düşürmek için firmalardan bölgemize yoğun ilgi var. Önümüzdeki yıllarda bu talebin artacağına inanıyorum. Ülkemizin dövizle ilgili yaşadığı gelişmeler ekonomide negatif görünse de ihracat yapan firmalar için pozitif. Bunun başında tekstil geliyor. Bütün piyasalarda yaşanan durgunluğa rağmen Tekstilkent'te yoğunluk devam ediyor. Bunun bölgemize fayda sağlayacağına inanıyorum."

FOTOĞRAF 14 Marmara Üniversitesi'nde sırasıyla Çalışma Ekonomisi ve Dış Ticaret bölümlerini bitirip, gittiği Londra'da 1 yıl da 'Dış Ticaret Tamamlayıcı Eğitimi' alan Nursen Kankotan, İstanbul ve İzmir'de sağlık alanında hizmet veren 2 şirkete ortak oldu. Nursen Kankotan, aldığı kararla yıllar sonra memleketi Tunceli'ye kesin dönüş yaptı. Hozat'ın Akpınar köyü Yeşilyurt mezrasına yerleşen Kankotan, tarım ve çiftçilik alanında organik üretim tesisi kurmaya karar verdi. Kankotan, 2,5 milyon liralık yatırımla 124 dönümlük arazide 15 bin dut fidanı dikip, ipek böceği kozası üretim tesisi kurmak için çalışmalara başladı. Kankotan, memleketinde organik tarım ve ipek böceği kozası üretimi yapmayı amaçladığını belirterek, Bir gün bir belgesel izledim. Orada insanların geleneksel yöntemlerle evlerinde bir odada, kapalı bir alanda ipek böceği kozası ürettiğini ve bundan da büyük keyif aldığını izledim. Kazanç elde ettiklerini de gördüm... Neden böyle bir şey yapmayalım biz de diye düşündüm. Fakat biraz daha büyük çaplı olarak yola çıktık. Yaptığımız iş, biraz büyük oldu. Umarım bunu ilerletip, ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Şu anda diktiğimiz dut fidanları aşısız. Fakat bunlar bir yıl sonra ipek böcekçiliğine yönelik aşılanarak yaprak verimi yüksek olmasını sağlayacağız... Aynı zamanda burada bir 2 bin 500 metrekare kapalı alan yapacağız. Çünkü bu bahçenin kapasitesi çok yüksek olacak. 2 bin 500 metrekare bir kapalı alan yapıp ipek böceklerini orada besleyeceğiz... u kadar dağların arasında bir alanı seçmemizin nedeni steril bir ortam sağlamak. Çünkü ipek böcekleri sigara ve parfüm kokuları da dahil bütün yapay kokulardan etkilenen bir canlı. O nedenle tarım ilaçlarından, egzozdan uzak bir alan belirledik dedi. 'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAPAMA DUT BAHÇESİ OLACAK': Nursen Kankotan, İstanbul'da lüks bir hayat yerine organik ve doğal bir ortamda yaşayarak memlekete faydalı olmayı istediğini ifade ederek, Burası, Türkiye'nin en büyük kapama dut bahçesi diye tabir edilen bir bahçe olacak. Üretimi kademeli olarak yükseltip, maksimum verime ulaşmayı hedefliyoruz... Bundan sonra köyümde organik tarım ve koza üretimi yapacağım. Amacım Türkiye'ye faydalı olmak. Artık Türkiye yerli ve milli üretimi geliştirmek zorunda ve bu nedenle ben de organik tarım alanında daha iyi şeyler yapmak istiyorum diye konuştu. Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam ise ilçeyi tarım üssü haline getirme çabası içerisinde olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: Bir kadın üreticimizle Hozat'ta ipek böcekçiliği üzerine bir çalışma içerisine girdik. Şu anda Hozat ilçemizin Akpınar köyünde Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliği dut bahçesini oluşturduk... 124 dönüm üzerine 15 bin dut fidanının toprakla buluşturulmasıyla gerçekleştirilen bu bahçemizi biz mayıs ayı sonu itibariyle faaliyete geçirdik. İnşallah 2 yıl sonra bu bahçeden üretim elde edilmesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliği üretiminin gerçekleşeceği ilçe, Hozat olacaktır... Türkiye'nin en büyük dut bahçesi bu zamana kadar Manisa'nın Gördes ilçesindeydi. Ancak bundan sonra Hozat Türkiye'nin en büyük bahçesine sahip ilçe diyeceğiz. Memleketi Tunceli'ye dönüp 2,5 milyon liralık yatırımla tesis kuruyor Memleketi Tunceli'ye dönüp 2,5 milyon liralık yatırımla tesis kuruyor Memleketi Tunceli'ye dönüp 2,5 milyon liralık yatırımla tesis kuruyor İstanbul'da sağlık sektöründe hizmet veren iş insanı Nursen Kankotan (42), memleketi Tunceli'nin Hozat ilçesine kesin dönüş yapıp, 2,5 milyon liralık yatırımla dut bahçesi ve ipek böceği koza üretim tesisi kuruyor. Kankotan, kurulan tesisin, Türkiye'nin en büyük kapama dut bahçesi olacağını söyledi.

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FOTOĞRAF 13 Pişmaniye ile adı özleşen Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki imalathanelerde bayram telaşı yaşanıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pişmaniyenin tüketiminin Ramazan Bayramı ile büyük oranda artması bekleniyor. Yoğun talebi karşılamak adına Kocaeli genelinde 15 imalathanede yapılan üretimin kapasitesi arttırılarak, her gün yaklaşık 10 ton pişmaniye piyasaya sunuluyor. İsot, nane ve limon aromalı farklı çeşitlerdeki pişmaniyeler de vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda üretilmeye başlandı. Almanya’dan Rusya’ya, Orta Doğu’dan Amerika ülkelerine kadar birçok ülkeye de ithalat yapılıyor. Her geçen gün pişmaniyeye olan talebin arttığını söyleyen İzmit Pişmaniyeciler Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, bayram öncesinde üretimde yaklaşık 35 oranında artış olduğunu söyledi. Vatandaşlardan pişmaniyeye gelen talebin her yıl arttığını ifade eden Şahin, gelecek yıllarda pişmaniyenin bayramlarda ilk sırada tercih edilecek tatlılar arasında yer alacağına inandıklarını belirtti. ÜRETİMİMİZİN YAKLAŞIK YÜZDE 40'I İHRAÇ EDİLİYOR: Üretilen pişmaniyelerin yaklaşık yüzde 40’ının ihraç edildiğini kaydeden Şahin, “Kocaeli’de 15 üretici firma var, ayrı noktalar için üretim yapıyorlar. Aldığımız verilere göre Kocaeli’de günlük pişmaniye üretimi 10 ton civarında... Bu üretimimizin yaklaşık yüzde 40’ı ihraç edilmektedir. Diğer yüzde 60’lık kısmı ise ülke içinde tüketilmektedir. İnşallah bu rakamları daha yüksek seviyelere çıkartıp pişmaniye kentini, pişmaniye ile özleşmiş bir kent haline getirmeye çalışıyoruz... Bunu da başaracağımıza eminim. Kocaeli pişmaniyesi çok farklı bir tadı var. Bunun sebebi suyundan mı, ustasından mı bilinmez. Farklı illerde de pişmaniye yapılıyor ama biz diğer illere gittiğimizde, İzmit pişmaniyesinin tadının farklı olduğunu herkes biliyor... Kocaeli pişmaniyesi hafif bir tatlı olduğundan, tatlı tüketmek isteyenlerin bir numaralı tercihi olması gerektiğini düşünüyorum. Tadı mükemmel, ilk sıralarda yer almayı umuyoruz. Çünkü artık pişmaniye bir mücevher gibi olmuş” dedi. AİLE ZİYARETİNE GİDENLERİN YÜZDE 90'I PİŞMANİYEYE YÖNELDİ: Üretimin üç kat arttığını ifade eden Şahin, gelecek yıllarda talebin daha çok artmasını beklediklerini söyleyerek, “Bayram öncesinde üretim talepleri artıyor. Biz de gelen taleplere göre üretimimizi arttırıyoruz. Her yıl önceki yıla göre talepler artıyor... İzmit’ten diğer illere ziyarete giden herkes pişmaniye götürüyor. İnsanlar bu tatlıyı yiyebilmek için belki de bayramı bekliyor. İzmit’ten farklı illere aile ziyaretine gidenlerin yüzde 90’ı pişmaniyeye yöneldi. Üretimimiz bayrama 10 gün kala üç kat arttı. Mesailerimiz ve siparişlerimiz arttı. Bu da önümüzdeki yıllarda pişmaniyenin bayram hediyesi olarak alınacak tatlılar arasında ilk sıraya yükseleceğini gösteriyor... Değişik tatlar deniyoruz. Klasik pişmaniyeden farklı ne yapabiliriz diye denemeler yapıyoruz. Nanelisi, limonlusunu yapanlar var. Biz de farklı bir şey deneyerek isotlusunu yaptık” diye konuştu. Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandırmayı hedefleyen İzmitli pişmaniye üreticileri, yoğun talep üzerine pişmaniye üretimini yüzde 35 arttırdı. Klasik tatların yanında limon, isot, nane aromalı pişmaniyeler de bayramda ağızları tatlandıracak.

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