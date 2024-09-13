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Ekonomi

Varaka Kağıt Fabrikası, Yozgat Bozok Üniversitesi heyetini ağırladı

Üretimde kullandığı ham maddenin yüzde 100’ünü atık kâğıtlardan karşılayan yerli ve milli kâğıt üretim fabrikası Varaka, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olarak yakın zamanda kırdığı rekorlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kapsamda Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve beraberindeki heyet, Varaka Ar-Ge Direktörlüğü ile yapılan protokol kapsamında Varaka Balıkesir yerleşkesini ziyaret ederek, fabrikadaki çalışmalar ve Ar-Ge projeleri hakkında bilgi edindi.

19:56 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yozgat Bozok Üniversitesi Rekktörü, Albayrak Grubu Balıkesir Varaka Kağıt Fabrikası’nı ziyaret etti.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rekktörü, Albayrak Grubu Balıkesir Varaka Kağıt Fabrikası’nı ziyaret etti.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında Balıkesir’de faaliyet gösteren Albayrak Grubu Varaka Kağıt Fabrikası’nı ziyaret etti. Yapılan ziyarette, Albayrak Grubu Balıkesir Varaka Kağıt Fabrikası Yönetim Kurulu üyesi Sinan Albayrak, AR-GE Direktörü Prof. Dr. Arif Karademir ve AR-GE Müdürü Umut Sakçılar’dan fabrikanın faaliyet alanları ve üretim malzemeleri hakkında bilgiler alındı.

Rektör Prof. Dr. Yaşar, ihtisas alanı olan endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında yürütülecek ortak proje ve yatırım konularında Varaka Kağıt Fabrika Yönetim Kurulu Üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik, atık değerlendirme, yeni nesil çevreci kompozit üretimi gibi alanlarda Yozgat’a yapılacak olası yatırım konularında fikir birliğine varıldı.



#Albayrak
#Varaka Kağıt Fabrikası
#Yozgat Bozok Üniversitesi
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