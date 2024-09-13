Varaka Kağıt Fabrikası, Yozgat Bozok Üniversitesi heyetini ağırladı

Çevre bilincinin önem kazanmasıyla birlikte atık yönetimi faaliyetlerine gösterilen ilgi her geçen gün artıyor. Sürdürülebilir enerjiyi ve geri dönüşümü bir misyon olarak belirleyen Varaka Kâğıt, üretiminin esasını %100 atık kağıt üzerine inşa ediyor. Yıllık 250.000 ton hurda kâğıdı toplayarak mamule dönüştüren Varaka Kâğıt, fabrika bünyesinde oluşturduğu sürdürülebilir enerji sistemleriyle kendi enerjisini de kendisi üretiyor.