Varaka Kağıt Fabrikası, Yozgat Bozok Üniversitesi heyetini ağırladı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında Balıkesir’de faaliyet gösteren Albayrak Grubu Varaka Kağıt Fabrikası’nı ziyaret etti. Yapılan ziyarette, Albayrak Grubu Balıkesir Varaka Kağıt Fabrikası Yönetim Kurulu üyesi Sinan Albayrak, AR-GE Direktörü Prof. Dr. Arif Karademir ve AR-GE Müdürü Umut Sakçılar’dan fabrikanın faaliyet alanları ve üretim malzemeleri hakkında bilgiler alındı.
Rektör Prof. Dr. Yaşar, ihtisas alanı olan endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında yürütülecek ortak proje ve yatırım konularında Varaka Kağıt Fabrika Yönetim Kurulu Üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik, atık değerlendirme, yeni nesil çevreci kompozit üretimi gibi alanlarda Yozgat’a yapılacak olası yatırım konularında fikir birliğine varıldı.