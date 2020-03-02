Ekonomi Vestel Polonyadaki fabrikasını sattı
İŞ DÜNYASI

Vestel Polonya'daki fabrikasını sattı

Vestel Ticaret AŞ sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center'ı, Polonya'nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 31,4 milyon dolara LG Chem Wrocław Energy'e sattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: Vestel fabrika.
Foto/arşiv: Vestel fabrika.

Vestel Elektronik'ten KAP'a yapılan açıklamada, satılan tesisin bir televizyon montaj fabrikası olduğu belirtilerek, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verildiği ifade edildi.

28 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen satış işleminde şirket için 31,4 milyon dolar bedel biçildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Vestel Ticaret'in 1 Eylül 2016 tarihinde Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı Toshiba marka lisans anlaşması kapsamında 30 Aralık 2016'da paylarının tamamını satın aldığı Compal Electronics Europe sp. z o.o.'nun unvanı satın alma sonrası Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. olarak değiştirilmişti.

Satışa konu olan tesis bir televizyon montaj fabrikası olup, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verilmiştir.

Dolaylı bağlı ortaklığımız Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. tarafından gerçekleştirilen söz konusu maddi varlık satışı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde yer alan önemlilik kriteri hesaplamalarına göre önemli nitelikteki işlem kapsamına girmemektedir.

Bu açıklamada bahsi geçen maddi duran varlık satış işlemine ilişkin bağlayıcı olmayan teklif mektubu imzalanması aşamasında, satışa ilişkin bağlayıcı bir sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı belirsizlik taşıdığından ve kamuya açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanması Yönetim Kurulu'nun 21.02.2020 tarih ve 2020/9 sayılı erteleme kararı ile bağlayıcı bir satış sözleşmesi imzalanana kadar ertelenmiştir. Söz konusu işleme ilişkin nihai anlaşmanın imzalanması ve satışın gerçekleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.

6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi
OYNAT 00:00
6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu. Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek, 'Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var.' ifadelerini kullandı.

Kapıyı kilitleyip dövdüler

Kapıyı kilitleyip dövdüler

​7 yaşındaki Afgan göçmen Leyla, yaşadıklarını anlattı.
32 PKKlı öldürüldü!

32 PKK'lı öldürüldü!

Teröristlerin sızma girişimi başarıyla püskürtüldü.
Omuzlar üzerinde baş kalmayacak!

Omuzlar üzerinde baş kalmayacak!

Kılıçdaroğlu'na Atatürk'ün tarihi sözlerini hatırlattı..
12 kişi daha öldü

12 kişi daha öldü

İran'da koronavirüs salgını giderek büyüyor.
Halka sorulacak!

Halka sorulacak!

​Türkiye'nin otomobilinde flaş gelişme...
'Bitti o iş' dedik!

'Bitti o iş' dedik!

Erdoğan, kendisine gelen telefonları anlattı

Böyle özür diledi

Böyle özür diledi

'​Elimizden gelen çabayı gösterdik ama koronavirüsü engelleyemedik'
2557 rejim unsuru...

2557 rejim unsuru...

Bakan Akar, sınırdan son rakamları açıkladı.
Birleşmiş Milletler uyuyor mu?

Birleşmiş Milletler uyuyor mu?

​Afgan göçmen isyan etti.
50 bini<br>satışa çıkıyor

50 bini
satışa çıkıyor

Vakıf Katılım özel finansman desteği sunacak.
'Orta Doğu'yu değiştiren adam'

'Orta Doğu'yu değiştiren adam'

Dünyanın konuştuğu başarıya Hudson uzmanından çarpıcı yorum.
Tarihi operasyonun gizli kahramanı

Tarihi operasyonun gizli kahramanı

İHA ve SİHA'lara alan açtı, rejim radarlarını kör etti.
PKK'dan alçak saldırı!

PKK'dan alçak saldırı!

Bakan Pekcan açıkladı: Hain saldırıda bir personelimiz şehit oldu.
İran'da kriz tırmanıyor

İran'da kriz tırmanıyor

​Hamaney'e yakın isim koronavirüsten öldü.
Kritik İdlib mesajı

Kritik İdlib mesajı

"Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok".
Mehmetçiğe şemsiye tutmuştu

Mehmetçiğe şemsiye tutmuştu

​Duygulandıran karenin hikayesi ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.