Ekonomi Vestel üretime yeniden başladı
İŞ DÜNYASI

Vestel üretime yeniden başladı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, çalışanların ve toplum sağlığının korunması amacıyla, 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında geçici olarak ara verdiği üretim faaliyetlerine bugün başladığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamasında, "25 Mart tarihli açıklamamıza istinaden, şirketimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, çalışanların ve toplum sağlığının korunması amacıyla, 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında geçici olarak ara verdiği üretim faaliyetlerine, bugün itibarıyla fabrikalardaki vardiya saatleri yeniden düzenlenmek ve vardiyalardaki çalışan sayısı azaltılmak, vardiya aralarında gerekli dezenfektasyon işlemi yapılmak ve fiziki çalışma şartlarında sosyal mesafe korunmak suretiyle ve bu koşulların yaratacağı daha düşük kapasite ile tekrar başlamıştır." denildi.

  • Açıklamada koşullar ve gelişmeler gerektirdiği takdirde, kısa çalışma ödeneği için başvuru yapılmasının değerlendirileceği bildirildi.

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