Ekonomi Vestele İngiltereden ödül geldi
İŞ DÜNYASI

Vestel'e İngiltere’den ödül geldi

Vestel, engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesi ile İngiltere'den ödül aldı. The Royal Academy of Dramatic Art'ta düzenlenen törende ödülü Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Memed Umut Özkaban teslim aldı.

Haber Merkezi AA
Vestel’in engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesine İngiltere’den ödül geldi.
Vestel’in engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesine İngiltere’den ödül geldi.

Vestel Beyaz Eşya, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde engelli hayvanları hayata döndüren yürüteç projesiyle Birleşik Krallık'ın sosyal sorumluluk ödülleri "The International CSR Excellence Awards" organizasyonunda bronz ödül kazandı.

Vestel'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesi ile İngiltere'den ödül aldı.

Vestel’in engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesine İngiltere’den ödül geldi
  • Birleşik Krallık merkezli The Green Organisation tarafından düzenlenen International CSR Excellence Awards'da bronz ödül kazanan Vestel Beyaz Eşya, geri dönüşüme ayrılmış Vestel ürünlerin parçalarından tasarlanan yürüteçlerle barınaklardaki engelli hayvanları hayata bağlıyor.

The Royal Academy of Dramatic Art'ta düzenlenen törende ödülü Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Memed Umut Özkaban teslim aldı.

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