Yatırımlarını ve faaliyetlerini holding çatısı altında topladı

"Konut, ticari gayrimenkul ve arsa üretiminin yanı sıra kentsel dönüşüm faaliyetlerimizi de başlatmıştık. Son olarak kendi geliştirdiğimiz gayrimenkul projelerimizde yer alan ticari üniteler ile otel, AVM ve akaryakıt istasyonu gibi yatırımların işletmesine de karar verdik. Tüm bu hizmetlerimizi tek çatı altında toplamak amacıyla holding olmaya karar verdik. Organizasyonu daha kolay yürütmek, daha hızlı aksiyon ve karar almak önemli olan bu adımımız, daha rekabetçi ve kurumsal olmamızı sağlayacak. Projelerimizdeki memnuniyet ortalaması zaten sektörün çok üzerindeydi. Bu adımımızla söz konusu oranın daha da yükseleceğini, üretkenliğimizin daha da artacağını, çalışanlarımızın motivasyonunun daha da artacağını düşünüyoruz."