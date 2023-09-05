Yemeksepeti siparişi yerinden teslim alma alışkanlığını Gel Al ile yeniliyor

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti, Gel Al hizmetiyle bir kez daha sektördeki yenilikçi yaklaşımını kanıtlıyor. İlk yılını doldurmak üzere olan bu hizmet, 90 bin üye restoranın %80'inde kullanıcılara sunuluyor.





Yemeksepeti tarafından yapılan ankete katılan iki kullanıcıdan birinin, daha önce yemeğini restorandan teslim alma alışkanlığına sahip olduğunu belirtmesi, bu hizmetin yakaladığı potansiyel konusunda da fikir veriyor. İlk yılın verileri; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli gibi büyük şehirlerin bu hizmete daha hızla adapte olduğunu gösteriyor.





Sabit kuponlarla özel indirimler sunuluyor

Geleneksel yönteme kıyasla çok sayıda avantajı bulunan Gel Al ile birlikte Yemeksepeti'nin sunduğu indirim ve avantajlar, bu alışkanlığı daha da cazip hale getiriyor. Kullanıcılar Gel Al ile Yemeksepeti’nden indirimli biçimde siparişlerini veriyorlar ve restorana gittiklerinde siparişleri hazır oluyor.

Kullanıcılar GELAL20, GELAL30 ve YAZ100 gibi kampanyalar sayesinde her siparişte ekstra indirimler kazanabiliyorlar. Ağustos sonunda bitecek olan 'YAZ100' kampanyası, hafta sonları 300 TL'ye kadar olan siparişlerde 100 TL indirim sunmasıyla büyük ilgi görüyor. GELAL20 ve GELAL30 indirimlerinde ise bir kullanım sınırı bulunmuyor.





Geleneksel sipariş teslim alma alışkanlığı Gel Al ile daha avantajlı

Gel Al hizmeti, günlük hayatımıza pratiklik de katıyor. Ofise kahve alırken, yürüyüş yaparken veya sahile gitmeden önce paket pizza yaptırma, misafirliğe giderken tatlı alma gibi geleneksel alışkanlıklar şimdi daha avantajlı ve modern bir şekilde gerçekleşiyor.

Yemeksepeti'nin bu yenilikçi ve avantajlı hizmeti, sektördeki güçlü konumunu daha da pekiştiriyor. Geleneksel siparişi yerinden teslim alma alışkanlığı, Yemeksepeti farkı ile daha ekonomik bir seçeneğe dönüşüyor.





Yemeksepeti hakkında

2001 yılında Türkiye’nin ilk online yemek siparişi sitesi olarak kurulan hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, bugün 81 il ve KKTC'de 30 milyonu aşkın kullanıcısına, 90 bin iş ortağı restoran ve Yemeksepeti Mahalle mahalle esnafının yanı sıra yüzlerce Yemeksepeti Market hizmet noktasıyla hizmet veriyor. Sektör trendleri ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda hizmet yelpazesini sürekli genişleten ve kendini yenileyen Yemeksepeti, hızlı ticaret sektöründeki öncü konumunu koruyor.















