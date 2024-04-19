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Ekonomi

YESİDEF Hüseyin Bozdağ ile yola devam dedi

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) genel kurulu İstanbul’da yapıldı. Genel Kurul’da yapılan seçimde Hüseyin Bozdağ yeniden YESİDEF Başkanlığı’na seçildi.

11:44 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hüseyin Bozdağ oybirliği ile yeniden YESİDEF Başkanı oldu.
Hüseyin Bozdağ oybirliği ile yeniden YESİDEF Başkanı oldu.
Federasyon bünyesindeki dernek başkanlarının ve genel delegelerin katıldığı
Genel Kurul’da, tek liste ile seçime gidildi.
Mevcut başkan
Hüseyin Bozdağ oybirliği ile yeniden YESİDEF Başkanı oldu.

Yapılan seçim sonucunda
Federasyon Yönetim Kurulu Üyeliklerine şu kişiler seçildi.
Bozdağ ve yeni yönetim kurulu 3 yıl süreyle görev yapacak.

YESİDEF, Türkiye’nin değişik kentlerinde yer alan yemek sanayici derneklerinin üst örgütü. Federasyon Başkanlığı’na yeniden seçilen Hüseyin Bozdağ, aynı zamanda TOBB Hizmet Sektörü Meclisi Başkanlığı, DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkan Vekilliği, Hadımköy-Arnavutköy Sanayici ve İşadamları Derneği başkanlığı görevlerini de yürütüyor.


Bozdağ, seçimden sonra yaptığı açıklamada, sektörün nitelikli personel, hammadde temini konularında önemli sorunları bulunduğunu, gıda ürünlerinin fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışların sektörü zorladığını söyledi.



#YESİDEF
#Hüseyin Bozdağ
#seçim
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