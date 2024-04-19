YESİDEF Hüseyin Bozdağ ile yola devam dedi

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, özel okullarda verilen yemek fiyatlarının öğrenci başına yıllık 80 bin liraya kadar çıktığını belirterek, "Yemek sanayicileri olarak özel okulların vereceği yemeği günlük 200, yıllık 30 bin liraya yapmaya hazırız." dedi.