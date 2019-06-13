Ekonomi Yıldız Holdingden girişimcilere fırsat
İŞ DÜNYASI

Yıldız Holding’den girişimcilere fırsat

“Office Days Programı” Yıldız Holding ve grup şirketleriyle çalışmak veya iş geliştirmek isteyen girişimciler için yepyeni fırsatların kapılarını açıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız Holding Global Dijital Dönüşüm Başkanı Adnan Metin
Yıldız Holding Global Dijital Dönüşüm Başkanı Adnan Metin

Yıldız Holding, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha yakından tanımak amacıyla başlattığı “Office Days Programı” kapsamında, ayda iki kere girişimcilerle bir araya gelerek, olası iş birliklerini masaya yatırıyor.

Tüm grup şirketlerini dahil olduğu bir dijital dönüşüm programını yürüten Yıldız Holding, açık inovasyonun gücünden yararlanmak, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha yakından tanımak amacıyla başlattığı “Office Days Programı”yla teknoloji odaklı, yeni nesil çözümleri kullanarak özgün projeler geliştiren tüm girişimcileri projelerini anlatmaya davet ediyor.

19 Haziran Çarşamba günü dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Office Days buluşmalarında; her girişimci 30 dakika boyunca yenilikçi ürün ve hizmetlerini Yıldız Holding Dijital Dönüşüm Başkanlığı ve ilgili iş birimi yöneticilerine anlatma fırsatı buluyor.

Office Days Programı’nın ülkemiz girişimcilerine büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Yıldız Holding Global Dijital Dönüşüm Başkanı Adnan Metin, “Office Days buluşmalarında; Yıldız Holding ile girişimci arasında nasıl bir iş birliği modeli geliştirebileceğimizi birlikte değerlendiriyoruz. Yıldız Holding olarak yurt içinde ve yurt dışında hızlı tüketim ürünleri ve perakende sektörlerinde birçok farklı alanda faaliyet gösteriyoruz. Trend teknolojileri yenilikçi iş fikirleri ile harmanlayan girişimcilerimize mutfağımızı açıp birlikte rekabet avantajı oluşturma arzusundayız” dedi. Adnan Metin, başvurularda görüntü işleme, yapay zekâ, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı yenilikçi çözümlere öncelik verdiklerini de belirtti.

REKLAM

Dijital İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Serdar Gürbüz ise, Office Days Programı’na başvuran projelerin fikir aşamasını geçmiş ve en az prototip seviyesinde olması gerektiğini ifade ederek, “Yıldız Holding ve grup şirketlerinin çalışma alanlarına dokunan girişimlere öncelik veriyoruz ve yenilikçi girişimcilerle iletişimi güçlendirmek adına ayda 2 kere bir araya geliyoruz” diye konuştu. Online başvuru yeterli Office Days Programı’na başvurmak için girişimciler, http://yildiz.im/officedays sayfasındaki online başvuru formunu dolduruyor ve gelen başvurular ön incelemeden geçtikten sonra Office Days Programı için en uygun adaylar davet ediliyor. Holding yöneticileri, girişimcilerin birlikte çalışabileceklerini düşündükleri iş birimleriyle ayrıntılı toplantılar düzenleyerek, girişimcilerin birimlere ve grup şirketlerine tanıştırılmasını da sağlıyor.


Merkez Bankası rezervleri açıklandı
EKONOMİ
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
EKONOMİ
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Şu an mitil atılmış vaziyette

Şu an mitil atılmış vaziyette

​Yıldırım, Bahçeli'nin yürüteceği seçim çalışmalarına ilişkin konuştu.
ABDye S-400 ve F-35 telefonu

ABD'ye S-400 ve F-35 telefonu

Bakan Hulusi Akar ile Shanahan'dan kritik görüşme.
40 dakika görüştüler

40 dakika görüştüler

​Erdoğan ile Bahçeli'den Beştepe'de kritik zirve.
Askerlik teklifinde revizeler olacak

Askerlik teklifinde revizeler olacak

​AK Partili Turan'dan yeni teklif için flaş açıklama.
Kimse Türkiye'ye<br> ültimatom veremez

Kimse Türkiye'ye
ültimatom veremez

Bakan ​Çavuşoğlu'ndan ABD'ye s-400 yanıtı.
Yüzlerce şikayet var

Yüzlerce şikayet var

​Tatil planı yapanlar dikkat: Kabusa dönüşmesin.
Ekolojik gül <br>yağı Çin yolunda

Ekolojik gül
yağı Çin yolunda

​Kilogramı 12 ila 15 bin avro arasında değişiyor.
İmar barışında<br> süre uzamayacak

İmar barışında
süre uzamayacak

​Bakan Kurum: İmar barışında 15 Haziran'da süre doluyor.

3 bölgeye yeni uyarı

3 bölgeye yeni uyarı

​Meteoroloji, öğleden sonra için bazı illeri uyardı.
Üç yıllık anlaşma

Üç yıllık anlaşma

​F.Bahçe, yıldız oyuncunun transferinde sona geldi.
İkinci Fuat Avni yakalandı

İkinci Fuat Avni yakalandı

'Kaç saat oldu' hesabının yöneticisi gözaltında.
Kurtarıcı<br>gemilere ceza

Kurtarıcı
gemilere ceza

​İtalya'da göçmenlere tanınan haklar kaldırılmıştı.
Bahreyn'deki çalıştaya boykot

Bahreyn'deki çalıştaya boykot

'Yüzyılın Anlaşması' planının ilk organizasyonu.
Asla tevessül edilmeyecek

Asla tevessül edilmeyecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklamalar.
TSK gözlem noktasına havan saldırısı

TSK gözlem noktasına havan saldırısı

​Suriye rejim güçlerinin saldırısında 3 askerimiz yaralandı.
En zengini <br>belli oldu

En zengini
belli oldu

Türk asıllı futbolcu da en çok kazananlar listesinde.
En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları
Gündem

En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

En güzel cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Antalya'nın batı kıyıları, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

48 ile yağış uyarısı
Gündem

48 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.