Ekonomi YTB 30 adet uzman yardımcısı alacak
İŞ DÜNYASI

YTB 30 adet uzman yardımcısı alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 30 adet uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 16 Eylül 2019 tarihinde son buluyor.

Haber Merkezi IHA
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 30 adet uzman yardımcısı alım ilanını duyurdu. Başvuru şartlarına göre 35 yaşını doldurmamış olmak ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iletişim, işletme, siyasal bilgiler ve ilanda belirtilen diğer bölümlerden mezun olmak gerekiyor.

Başvuruların incelenmesinin ardından genel ve özel şartları sağlayan adaylar kurum tarafından belirlenen sınavlara tabi tutulacak. Sınavlar; eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere 3 aşamadan oluşacak. Başvuru yapacak adayların ayrıca ilanda belirtilen dil şartını da sağlamış olmaları gerekiyor.

Başvurular, “basvuru.ytb.gov.tr” adresi üzerinden 16 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar çevrimiçi olarak alınacak. Adaylar, ayrıntılı başvuru ve sınav bilgilerine “www.ytb.gov.tr” adresinden ve kurumun sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler. Eleme sınavı ve yazılı sınav ise 28 Eylül tarihinde yapılacak.

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