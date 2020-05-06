Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Yumurta üreticileri talebe yetişemiyor
İŞ DÜNYASI

Yumurta üreticileri talebe yetişemiyor

Ordu'da 19 ilçede, 100'ün üzerinde çiftlikte organik yumurta üretimi yapan üreticiler, son günlerde gelen siparişlere yetişemiyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kentte yaklaşık 3 yıl önce "Organik Yumurta Üretimi Geliştirilmesi Projesi" kapsamında dağıtılan yarka tavukların (yumurtalama dönemine girecek tavuk) ardından birçok ilçede çiftlikler kuruldu.

Fındık ve kivi tarımının yaygın yapıldığı Ordu'da, yumurta üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar da meyvesini vermeye başladı.

Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya, Altınordu ilçesindeki yumurta paketleme tesisinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde 100'ün üzerinde çiftlikte yaklaşık 60 bin tavuk bulunduğunu söyledi.

  • Kaya, ürettikleri yumurtaların tamamının organik olduğunu ve tanesinin ortalama 1 liradan satıldığını ifade etti.

''Üreticilerin parası peşin yatırılıyor''

Özellikle koronavirüs salgını ve ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların yumurtaya yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Kaya, "Gerek şehir içi gerekse şehir dışından gelen yumurta taleplerine bugünlerde yetişemiyoruz. Tesislerimiz tam kapasiteyle hizmet vermektedir. Buna rağmen birçok talebi de geri çevirmek durumunda kalıyoruz." dedi.

Geçen yılın aynı döneminde ihracat yapmalarına rağmen talebin bu kadar fazla olmadığına dikkati çeken Kaya, "Haftalık 1 milyon yumurta siparişi alıyoruz. Bizim haftalık üretim kapasitemiz ise yaklaşık 600 bin. Daha önceki yıllarda yumurtaları satmaya yer arardık, şimdi böyle bir sorunumuz yok. Üreticilerin paraları peşin olarak hesaplarına yatıyor." diye konuştu.

Kaya, kentteki belediyelerin de birliklerinden yumurta alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttıklarını kaydederek, bu durumun da yumurtaya talebi artırdığını söyledi.

Ordu'da organik yumurta üretimini artırmak için çalışmalarının olduğuna değinen Kaya, ''Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bu konuda bize destek sözü verdi. Önümüzdeki süreçte haftalık 1 milyon yumurta hedefine ulaşmayı ümit ediyoruz." dedi.

Kaya, birlik bünyesinde 1 milyon 200 bin liralık paketleme tesisi kurduklarını belirterek, bu tesisin açılmasının ardından gelen siparişleri daha hızlı karşılamaya başladıklarını vurguladı.

Bu tesisin yanı sıra yem fabrikası da kurdukları aktaran Kaya, bu tesiste ise saatte 10 ton üretim yaptıklarını ifade etti.

"Birçok üretici çiftlik kurmak istiyor"

Kaya, Ordu'da birçok üreticinin, pazarlama sorunu olmayan yumurta üretimine başlamak istediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bundan 3-4 yıl önce birçok üretici yumurta üretimine hobi olarak başlamıştı. Bugün yumurta birçok ailenin direkt geçim kaynağı oldu. Bunu gören çok sayıda çiftçi bize başvurarak çiftlik kurmak isteğini iletti. Amacımız gelen bütün talepleri yerine getirerek yumurta üretimimizi artırmak. Birliğimize ait yarka yetiştirme çiftliğimiz var. İlerleyen süreçte burada yetişen yarkaları uygun fiyattan çiftçilerimize vereceğiz."

Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi'nde 300 tavukla yumurta üretimi yapan Yusuf Uzunlar ise birlikten sürekli yumurta talebi geldiğini belirterek, "Şu günlerde çok yoğun talep alıyoruz. Üreticiler olarak gelen taleplerden oldukça memnunuz." dedi.

Altında hareketlilik sürüyor: Gram altın 392 lira seviyelerinde
EKONOMİ
Altında hareketlilik sürüyor: Gram altın 392 lira seviyelerinde

TL'den dolara geçmek isteyenlere 2018 hatırlatması: Kayıp büyük olmuştu
EKONOMİ
TL'den dolara geçmek isteyenlere 2018 hatırlatması: Kayıp büyük olmuştu
Abone Ol Google News
Skandal yazı için suç duyurusu

Skandal yazı için suç duyurusu

​Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içeren yazı için harekete geçti.
Süper Lig yeniden başlıyor

Süper Lig yeniden başlıyor

​TFF Başkanı, merakla beklenen tarihi açıkladı.
Varank müjdeyi verdi

Varank
müjdeyi verdi

27 bin yeni istihdam, 18 milyar liralık yatırım.
Başından vurularak öldürüldü

Başından vurularak öldürüldü

Çinli bilim insanı koronavirüs araştırması yapıyordu.
Korona şüphesi hastaneden kaçtı

Korona şüphesi hastaneden kaçtı

Malatya'da hasta bir kişi polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
Kayıp<br>büyük olmuştu

Kayıp
büyük olmuştu

TL'den dolara geçmek isteyenlere 2018 hatırlatması.

Bu kadar başarılı olduğunu bilmiyorduk

Bu kadar başarılı olduğunu bilmiyorduk

CNN'in Türkiye haberine yorum yağdı.

Üç ay<br>kira ödenmesin!

Üç ay
kira ödenmesin!

​11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için dikkat çeken çağrı.

Darbe üstüne darbe

Darbe üstüne darbe

Operasyonlarda ​3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Müebbet ve 25 yıl!

Müebbet ve 25 yıl!

​Aydos Ormanı'nı yakarken böyle görüntülenmişti.
128 ülke <br>Türkiye'ye başvurdu

128 ülke
Türkiye'ye başvurdu

Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Bu gurur hepimizin

Bu gurur hepimizin

​Litvanya'ya tanesi 17 bin 500 dolardan yerli solunum cihazı satıldı.
İGDAŞ'ın tuzlu faturaları mercek altında

İGDAŞ'ın tuzlu faturaları mercek altında

Halkı canından bezdiren fahiş rakamlar EPDK'yı harekete geçirdi.
Astım <br>hastalarına 10 uyarı

Astım
hastalarına 10 uyarı

Üçüncü önemli risk grubundalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.