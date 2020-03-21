Ekonomi Yüzüklerin Efendisi Gaziantepin oldu
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Yüzüklerin Efendisi Gaziantep’in oldu

Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak, Türk Patent Kurumu’na yaptığı başvurudan sonra ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun onayı ile "Yüzüklerin Efendisi" isminin 35 ticari daldaki haklarını kullanma hakkını almayı başardı. 2 yıllık mücadelenin ardından isim hakkını alan gümüş ustası, dünyaya ticaretine açılacağı bu isim ile üretim yapmaya başladıç

Haber Merkezi İHA
​Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak
​Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak

Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak, patent için başvurduğundan İngiliz Yazar John Ronald Reuel Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi romanından esinlenmediğini sadece yaptığı işin efendiliğini düşünerek, yüzüklerin efendisi isminin patentini alabilmek için çalışmalara başladı.

Türk Patent Kurumu’na başvuran yüzük ustası, filmle dünyada değer kazanan ismin ABD’de koruma altına alınması nedeniyle zorlu bir mücadele dönemi geçirdi. Yaklaşık 2 yıl devam eden süreçte, ismi filmden çok daha öncesinde Türkiye’de kullanmaya başladığını kanıtlayan ve bu isimle ticari faaliyet yürüttüğünü kanıtlayan yüzük ustası, koruma altındaki ismin toplam 35 ticari alandaki kullanım hakkını almayı başardı. ABD’deki Uluslarası Ticaret Komisyonu tarafından onaylanan "Yüzüklerin Efendisi" isminin patentini ise Türk Patent Kurumu’ndan aldı.

Kendisini ‘yüzük sevdalısı’ olarak belirten Mehmet Çakmak, "Yüzüklerin efendisi ismi geldi aklımıza çünkü yaptığımız iş yüzük, biz bu işin efendiliğini göstermekti. Efendilikten kastımız yükseklik değil insanlara hizmet edip güzel bir efendilik tarzında yüzükler üretmek için tasarladık” diye konuştu.

“Kaliforniya’dan Gaziantep’e”

5 aylık takip sonucu patenti aldıklarını kaydeden Çakmak, “Kolay bir süreçten geçmedik açıkçası yaklaşık 5 aylık takip 6 aylık süreç içerisinde Amerika Kaliforniya’dan aldım bu ismi. Bu isim sadece Türkiye’de adıma tescillidir kullanımı yasaktır” dedi.

“Biri film biz ticaret dalında”

Yüzüklerin Efendisi isminin sadece ticaret dalında patentini aldıklarını vurgulayan Çakmak, “Adı üzerinde diğeri film biz ticaret dalındayız. Film yapımcıları zaten kendi dalında patentli bir isimdir ama biz bunu filmden esinlenerek almadık biz sadece insanlara daha güzel yüzükler üretebilmek için böyle bir isim düşündük. Biz bu ismi 35 kısımda aldık kısa bir süre değil 2 yıllık sürenin ardından Gaziantep’te yüzüklerin efendisi olarak başladık” ifadelerini kullandı.

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