Zahter diyarında hasat mesaisi

Geçimini zahter toplayarak sağladığını ifade eden tarım işçisi Rakkuş Uyan, zahterin her derde deva bir bitki olduğunu söyledi.

Altınözü Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve zahter üreticisi Ahmet Budanur, Hatay’da yıllık 119 bin ton üretimi gerçekleşen zahterin 103 bin tonunun Altınözü ilçesinden karşılandığını ifade etti. Budanur, “Zahter çok önemli bir bitkidir, tıbbi aromatik öneme sahiptir. Üretimine de yaklaşık olarak 5 yıl önce başladım. Bundan da hibe aldım, tarım destekleme kuruluşundan, sağ olsun orada çalışanlar benimle ilgilendiler, bu sayede traktörde aldım. Hatay genelinde 119 bin ton üretimimiz var. Altınözü ilçemizde 103 bin ton üretimimiz mevcut, çoğunluğu da Kozkalesi köyümüzdedir, Sofular ve Yunushan mahallelerinde de üretim var” dedi.

İHA Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi köyünde “zahter hasadı” mesaisi başladı.

"Zahter kurutma ve paketleme işletmeleri kurulmalıdır"

Hasadı gerçekleşen zahterin yaş halde kısa süre içerisinde satılamaması durumunda elde kaldığını dile getiren zahter üreticisi Budanur, zahter kurutma ve paketleme işletmeleri kurulması halinde ürünün pazarlama yolunun da rahatlayacağını ifade etti. Budanur, “Yalnız üretici olarak ifade etmek gerekirse, üretim var ama en büyük eksiğimiz pazarlama. Günün koşullarına, günün şartlarına uygun işletmelerin olması zahteri kurutma, paketleme gibi. Çünkü yaş olarak biz zahteri genellikle pazarlıyoruz. Fakat yaş olarak zahteri kısa sürede pazarlamanız gerekiyor aksi takdirde elinizde kalır. Bu tür işletmeler olursa en azından yaş satamazsanız, kurutularak paketlenip öyle satılabilir. İnşallah ilerideki süreçlerde bunları başarabiliriz, yapabiliriz” dedi.

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Genellikle kadınların yetiştirdiği, makas aracılığıyla biçme yöntemi ile toplanan, Akdeniz mutfaklarının vazgeçilmezi olan zahter, 20-25 liralık fiyat aralıklarıyla alıcısına ulaşıyor.

FOTOĞRAF 8 Titizliği ve çalışma azmiyle çevresinin takdirini kazanan Özdemir, küçücük dükkanı sayesinde aile ekonomisine katkı sağlıyor. Özdemir yaptığı açıklamada, eşinin de büfe işlettiğini, 8 yıl önce açtığı küçük işletmesinin de katkısıyla kimseye muhtaç olmadan 3 çocuklarını yüksekokul ve üniversitede okuttuklarını söyledi. Tatlıcı dükkanı sayesinde kızının laboratuvar teknisyenliği bölümünü bitirdiğini, oğlunun spor yönetiminden mezun olduğunu belirten Özdemir, diğer oğlunun da 4 yıllık bankacılık ve sigortacılık bölümünde son sınıfı eğitimi aldığını anlattı. ŞÜKÜRLER OLSUN 8 YILDIR AYAKTAYIZ: İş yeri açma fikrini eşinin verdiğini belirten Özdemir, Eşim daha önce bu işin hayalini kurmuş. Bana 'makine alsam tatlı imalatı yapabilir miyiz?' diye sordu. Ben alacağını tahmin etmezken evimize getirdi. Allah nasip etti bugünlere kadar geldik. Buradan ekmek yiyoruz. Bir buçuk metrekare dükkanda çocuklarımı okuttum, ellerine mesleklerini aldılar. Bu iş yerini açtıktan sonra bize ömür biçtiler. 'Bir yıl sonra kapatıp gider' dediler. Şükürler olsun 8 yıldır ayaktayız. diye konuştu. KÜÇÜK ADIMLARLA BUGÜNLERE GELDİM: Kadınlara tavsiyede bulunan Özdemir, şunları dile getirdi: Herkes çalışsın, boş durmasın. Evde üretebiliyorsa evde, dışarıda üretebiliyorlarsa dışarıda üretsin. Ben iş yerimi açmadan önce de evde baklava yapıp satıyordum. Küçük adımlarla bugünlere geldim. Türk kadını her zaman çalışıp üretime katkı sunmalı. Müşterilerinin beğenisine sunduğu ürünlerin evde yapılan ürünlerden hiçbir farkı bulunmadığına işaret eden Özdemir, Müşterilerim yaptığım ürünlerin lezzetli olduğunu söylüyor. Tatlılarımın şerbetini kendim yaptığım için lezzeti farklı geliyor. Onları duydukça hoşuma gidiyor, gururlanıyorum. dedi. Özdemir, iş yerinde sipariş üzerine pasta ve börek çeşitleri de yaptığını, ürünleri kargo aracılığıyla Türkiye geneline gönderdiğini aktardı. Nezih Özdemir de eşinin işlerinin çok iyi olduğunu belirterek, Eşimin bu işi yapabileceğine inandım. Yaptığı hamur işleri tamamen doğal. Kendine inanan tüm bayanlar çalışmalı. Bir şeyler üretmek lazım. değerlendirmesinde bulundu. Özdemir'in müşterilerinden Ferdi Kömürcü de Ablamı sonuna kadar destekliyoruz. Tatlıları gerçekten şahane, takdiri hak ediyor ve çalışma azmine hayranız. diye konuştu. Bir buçuk metrekarede 'tatlı tatlı' para kazanıyor Amasya'nın Merzifon ilçesinde ev hanımıyken aile bütçesine katkı sunmak için 8 yıl önce tatlı üretimine başlayan Kadriye Özdemir (42), bir buçuk metrekarelik dükkanda rızkını çıkarıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 Marmara Üniversitesi'nde sırasıyla Çalışma Ekonomisi ve Dış Ticaret bölümlerini bitirip, gittiği Londra'da 1 yıl da 'Dış Ticaret Tamamlayıcı Eğitimi' alan Nursen Kankotan, İstanbul ve İzmir'de sağlık alanında hizmet veren 2 şirkete ortak oldu. Nursen Kankotan, aldığı kararla yıllar sonra memleketi Tunceli'ye kesin dönüş yaptı. Hozat'ın Akpınar köyü Yeşilyurt mezrasına yerleşen Kankotan, tarım ve çiftçilik alanında organik üretim tesisi kurmaya karar verdi. Kankotan, 2,5 milyon liralık yatırımla 124 dönümlük arazide 15 bin dut fidanı dikip, ipek böceği kozası üretim tesisi kurmak için çalışmalara başladı. Kankotan, memleketinde organik tarım ve ipek böceği kozası üretimi yapmayı amaçladığını belirterek, Bir gün bir belgesel izledim. Orada insanların geleneksel yöntemlerle evlerinde bir odada, kapalı bir alanda ipek böceği kozası ürettiğini ve bundan da büyük keyif aldığını izledim. Kazanç elde ettiklerini de gördüm... Neden böyle bir şey yapmayalım biz de diye düşündüm. Fakat biraz daha büyük çaplı olarak yola çıktık. Yaptığımız iş, biraz büyük oldu. Umarım bunu ilerletip, ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Şu anda diktiğimiz dut fidanları aşısız. Fakat bunlar bir yıl sonra ipek böcekçiliğine yönelik aşılanarak yaprak verimi yüksek olmasını sağlayacağız... Aynı zamanda burada bir 2 bin 500 metrekare kapalı alan yapacağız. Çünkü bu bahçenin kapasitesi çok yüksek olacak. 2 bin 500 metrekare bir kapalı alan yapıp ipek böceklerini orada besleyeceğiz... u kadar dağların arasında bir alanı seçmemizin nedeni steril bir ortam sağlamak. Çünkü ipek böcekleri sigara ve parfüm kokuları da dahil bütün yapay kokulardan etkilenen bir canlı. O nedenle tarım ilaçlarından, egzozdan uzak bir alan belirledik dedi. 'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAPAMA DUT BAHÇESİ OLACAK': Nursen Kankotan, İstanbul'da lüks bir hayat yerine organik ve doğal bir ortamda yaşayarak memlekete faydalı olmayı istediğini ifade ederek, Burası, Türkiye'nin en büyük kapama dut bahçesi diye tabir edilen bir bahçe olacak. Üretimi kademeli olarak yükseltip, maksimum verime ulaşmayı hedefliyoruz... Bundan sonra köyümde organik tarım ve koza üretimi yapacağım. Amacım Türkiye'ye faydalı olmak. Artık Türkiye yerli ve milli üretimi geliştirmek zorunda ve bu nedenle ben de organik tarım alanında daha iyi şeyler yapmak istiyorum diye konuştu. Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam ise ilçeyi tarım üssü haline getirme çabası içerisinde olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: Bir kadın üreticimizle Hozat'ta ipek böcekçiliği üzerine bir çalışma içerisine girdik. Şu anda Hozat ilçemizin Akpınar köyünde Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliği dut bahçesini oluşturduk... 124 dönüm üzerine 15 bin dut fidanının toprakla buluşturulmasıyla gerçekleştirilen bu bahçemizi biz mayıs ayı sonu itibariyle faaliyete geçirdik. İnşallah 2 yıl sonra bu bahçeden üretim elde edilmesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliği üretiminin gerçekleşeceği ilçe, Hozat olacaktır... Türkiye'nin en büyük dut bahçesi bu zamana kadar Manisa'nın Gördes ilçesindeydi. Ancak bundan sonra Hozat Türkiye'nin en büyük bahçesine sahip ilçe diyeceğiz. Memleketi Tunceli'ye dönüp 2,5 milyon liralık yatırımla tesis kuruyor Memleketi Tunceli'ye dönüp 2,5 milyon liralık yatırımla tesis kuruyor Memleketi Tunceli'ye dönüp 2,5 milyon liralık yatırımla tesis kuruyor İstanbul'da sağlık sektöründe hizmet veren iş insanı Nursen Kankotan (42), memleketi Tunceli'nin Hozat ilçesine kesin dönüş yapıp, 2,5 milyon liralık yatırımla dut bahçesi ve ipek böceği koza üretim tesisi kuruyor. Kankotan, kurulan tesisin, Türkiye'nin en büyük kapama dut bahçesi olacağını söyledi.

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