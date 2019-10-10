Ekonomi Zincir ve indirim market ürünlerine sınırlama talebi
İŞ DÜNYASI

Zincir ve indirim market ürünlerine sınırlama talebi

TESK Genel Başkanı Palandöken, zincir ve indirim marketlerin kendi markalarıyla sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesi gerektiğini, bunun piyasadaki tek üretici hakimiyetinin kırılması açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Perakende Yasası'nın güncellenmesine değinerek, bu kapsamda zincir marketlerin kendi markalarıyla sattığı ürünlere sınırlama getirilmesini önerdi.

Bu sınırlamanın, piyasadaki tek üretici hakimiyetinin kırılması açısından son derece önemli olduğunu belirten Palandöken, zincir ve indirim marketlerinde ucuzluk vaadiyle ve özel etiketle satılan söz konusu ürünlerin yıllardır haksız rekabete yol açtığını kaydetti.

Bazı marketlerde, anılan ürünlerin rafların yüzde 80'inde yer aldığına işaret eden Palandöken, "Oysa tüm üreticilerin ürünleri raflarda yer almayı hak ediyor. Bu kapsamda, Perakende Yasası ile ilgili çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, marketlerde yöresel ürün satışının zorunlu olmasını öngören düzenlemeye dair çalışmalardan memnuniyet duyduklarını da belirterek, "Ürün yelpazesi genişledikçe tüm yöresel ürünler raflarda yer alabilecek. Böylece, hem ürün çeşitliliği artacak hem de vatandaşlarımız farklı yörelerin ürünlerini tadabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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