Ziraat Katılım 10 yaşında

“Ziraat Katılım, Katılım Finansı medeniyet mücadelemizin bir parçası olarak görmektedir. 10 yıllık geçmişimizde, tıpkı fetih ruhunda olduğu gibi yenilik, cesaret ve kararlılıkla bu uğurda çabaladık. Fethin ardından farklı inançların ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir İstanbul inşa edilmesi gibi, finansal sistemde herkesin hakkını gözeten kazan-kazan anlayışıyla paylaşımcı, adaletli bir yapı olan katılım finansın yükselişine omuz verdik. Dünyanın başkenti olan bu kadim şehri hem finansın hem de katılım finansın merkezi yapma idealine katkı sunmak üzere kamunun ilk katılım bankası olarak kurulan Ziraat Katılım, Ziraat markasının köklü geçmişi ve birikiminden aldığı güçle; 10 yılda hızla büyüyerek 214 şubeyle ülkemizde, Sudan ve Somali ile gönül coğrafyamızda köprüler kurdu. Bu yönüyle de genç bir banka olarak Afrika kıtasında şube açan ilk Türk bankası olma ünvanını aldık. Finansal Kiralama sektöründeki liderliğimizle müşterilerimizin yatırımlarına güçlü destek sunduk. Sübvansiyonlu tarım finansmanını kullandıran tek katılım bankası olarak çiftçimizin yanında olduk. Stratejik sektörlerde yaptığımız kar-zarar ortaklıklarıyla gayrimenkul dışında savunma sanayi, biyoteknoloji, sağlık ve bilgi teknolojileri alanında projelerle ilklere imza attık. 2024 yılında İstanbul Finans Merkezi’nde yerini alan ilk katılım bankası olarak Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla uyumlu bir adım daha attık. Ziraat Katılım bugün 600 milyar TL’yi aşan aktif büyüklüğü ile katılım bankaları arasında 2. Türk bankacılık sektöründe de 12. büyük banka olmuştur. Bankamızın hedeflerini büyüterek sadece ülkemizin değil, bölgemizin hatta dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından biri yapacağız. Ziraat markasının verdiği güç ve güvenle her alanda başarılarımızı liderliklerle taçlandıracağız”