Emine Aslı Üvez Meriç
Merkez Bankası'nın başına geçen Hafize Gaye Erkan görev değişikliklerine başladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kurum içi ilk atamaları gerçekleştirdi. Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü'ne kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı.
Meriç daha öce İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde protokol müdürü olarak görev yapıyordu. Ayrıca bir dönem özel kalemde de görev aldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, İdare Merkezi Danışmanı eski gazeteci Fırat Bora Taş'ı atadı.