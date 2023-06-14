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Emine Aslı Üvez Meriç Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğüne atandı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kurum içi ilk atamaları gerçekleştirdi. Erkan, Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü'ne ise kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı. Peki Emine Aslı Üvez Meriç hangi görevlerde bulundu?

13:20 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emine Aslı Üvez Meriç

Emine Aslı Üvez Meriç

Merkez Bankası'nın başına geçen Hafize Gaye Erkan görev değişikliklerine başladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kurum içi ilk atamaları gerçekleştirdi. Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü'ne kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı.

Meriç daha öce İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde protokol müdürü olarak görev yapıyordu. Ayrıca bir dönem özel kalemde de görev aldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, İdare Merkezi Danışmanı eski gazeteci Fırat Bora Taş'ı atadı.

Hafize Gaye Erkan kimdir?
Hafize Gaye Erkan kimdir?

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atandı. Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilik ile mezun olan Hafize Gaye Erkan, First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır. Peki Hafize Gaye Erkan nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Hafize Gaye Erkan hayatı ve biyografisi.


#Emine Aslı Üvez Meriç
#Emine Aslı Üvez Meriç hayatı
#merkez bankası
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