Erkan Avcı 1 Ocak 1982, Diyarbakır’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesini bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. ATV’de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterini canlandırdı.
Erkan Avcı’nın Oynadığı Dizi ve Filmler
Payitaht Abdülhamid (2017)
Cesur ve Güzel (2016-2017)
Daha (Sinema Filmi, 2016)
Uzun Hikaye (Selami, Sinema Filmi, 2012)
Karadayı(Necdet, Tv dizisi, 2013-2014)
Zenne (Ahmet, Sinema Filmi, 2011
Gişe Memuru (Afar Şoför 2, Sinema Filmi, 2011)
Can (Ali, Sinema Filmi, 2011)
Vakit (Çoban, Kısa Film, 2010)
Sakarya Fırat (Ethem Tekintaş, TV Dizisi, 2009-2012)
Mukadderat (Bilen Adam, None, 2009)
Acemi Müezzin (Cemal, TV Dizisi, 2009)
Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, Gürhan, 2007-2008)
Ayrılık (Yunus, TV Dizisi, 2007)
Köprü (TV Dizisi, Hasan, 2006)
Yardımcı Yönetmen:
Vakit (Kısa Film, 2010)