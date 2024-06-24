Mert Demir, 2016 yılından itibaren yayınladığı tekliler, EP albümler ve solo albümleriyle piyasada farklı tarzıyla yeni işlere imza attı. Birçok sanatçıya verdiği şarkı sözleri, besteler ve yaptığı düzenlemelerle adından söz ettirdi. Peki Mert Demir kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Mert Demir'in hayatı.