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Erkan Avcı kimdir?

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Avcı, tiyatro ve sinema alanlarında birçok başarılı rolde yer almıştır. Erkan Avcı, Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlendi. Peki Erkan Avcı kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Erkan Avcı’nın hayatı.

09:39 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Erkan Avcı kimdir?
Erkan Avcı kimdir?

Erkan Avcı 1 Ocak 1982, Diyarbakır’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesini bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. ATV’de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterini canlandırdı.

Erkan Avcı’nın Oynadığı Dizi ve Filmler

Payitaht Abdülhamid (2017)

Cesur ve Güzel (2016-2017)

Daha (Sinema Filmi, 2016)

Uzun Hikaye (Selami, Sinema Filmi, 2012)

Karadayı(Necdet, Tv dizisi, 2013-2014)

Zenne (Ahmet, Sinema Filmi, 2011

Gişe Memuru (Afar Şoför 2, Sinema Filmi, 2011)

Can (Ali, Sinema Filmi, 2011)

Vakit (Çoban, Kısa Film, 2010)

Sakarya Fırat (Ethem Tekintaş, TV Dizisi, 2009-2012)

Mukadderat (Bilen Adam, None, 2009)

Acemi Müezzin (Cemal, TV Dizisi, 2009)

Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, Gürhan, 2007-2008)

Ayrılık (Yunus, TV Dizisi, 2007)

Köprü (TV Dizisi, Hasan, 2006)

Yardımcı Yönetmen:

Vakit (Kısa Film, 2010)

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32 dakika önce
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