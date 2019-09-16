Osmanlı sinemasına ilgi arttı
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Osmanlı sinemasına ilgi arttı

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi ile Türk Sineması Araştırmaları’nın yürüttüğü “Belgelerle Osmanlı’da Sinema” projesi sona erdi. Kapanışta konuşan Peyami Çelikcan, “Osmanlı dönemindeki sinemaya ilgi artıyor. Bu proje kapsamında çok sayıda dergi ve belgenin transkripsiyonu yapıldı ve İngilizce’ye tercüme edildi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi ile Türk Sineması Araştırmaları bünyesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla yürütülen “Belgelerle Osmanlı’da Sinema” projesinin kapanış programı yapıldı.

BAKIŞIMIZ DEĞİŞTİ

BİSAV Vefa Salonu’ndaki kapanış programında Ayşe Yılmaz koordinatörlüğünde 6 aydır yürütülen projede ortaya çıkan “Mektep ve Sinema” kitabının tanıtımı yapılarak, belgesel gösterimi gerçekleştirildi. 6 ay önce başlayan programda, arşivin tozlu raflarında, bazen bir gazete ve derginin sayfalarında gizli kalmış erken dönem Türk sinemasına dair bilgi ve belgeleri gün yüzüne çıkarıldı. Tespit, tasnif ve tahlil işlemleri yapıldı.

Peyami Çelikcan
Peyami Çelikcan

Kapanışta konuşan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Türkiye’de de fikir adamları, yazar ve şairlerin sinemayla ilişki kurduğunu ve sinemaya katkı sağladığını söyledi. Çelikcan, “Son yıllarda sinema tarihine bakışımız farklılaştı. Tarihsel süreç içinde tarihi yaklaşımlar da farklılaşıyor. Yakın zamanda Osmanlı dönemindeki sinemaya ilgi ve alaka artmaya başladı. Bu proje kapsamında da çok sayıda dergi ve belgenin transkripsiyonu yapıldı ve İngilizce’ye tercüme edildi” diye konuştu.

GÜZEL İŞİ TEBRİK ETMELİ

Mustafa Kutlu
Mustafa Kutlu

Yazar Mustafa Kutlu da gençlik dönemlerinden bu yana sinema ile ilgilendiğini belirterek, 1970’li yıllarda Metin Erksan ve Cemil Filmer gibi birçok sinemacıyla güzel ilişkiler kurduğunu, sinemacıların kitaplarını yayınladığını ifade etti. Kutlu, “Güzel iş yapanları tebrik etmek lazım. Ben çoğu zaman beğendiğim bir filmden ya da kitaptan sonra sanatçısını arar tebrik ederim” diye konuştu.

Koordinatör Ayşe Yılmaz ise proje sayesinde sinema üzerine araştırma yapmak isteyen ve Osmanlıca bilmeyen gençlerin Osmanlıca öğrendiğini dile getirdi. Yılmaz “Araştırmalarımız sırasında çok bilgi ve belgeyi topladık. Bundan sonraki süreçte bu belgeleri, sinema ile ilgili yazılmış makaleleri tercüme ederek bir derleme eseri bu çalışmaların arasına kazandırmak istiyoruz” dedi.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin afişini halk seçti
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin afişini halk seçti

Özer Feyzioğlu’nun yönettiği Dijital Sanatlar Yapımevi’nin son filmi, dünyaca ünlü sporcumuz Naim Süleymanoğlu’nun hayatını beyazperdeye taşıyor. Senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi afişi için sosyal medya üzerinden açılan oylama sonuçlandı.15 tasarım hazırlandıTasarımcı Emre Erdem ve 70x 00 ekibi önce farklı konseptler içeren 15 tasarım hazırladı. Afişlerin yazı karakterinde Süleymanoğlu’nun zafer işareti olarak hafızalara kazınan yumruk yaptığı sağ eli tipografiye yerleştirildi. Tüm afişlerde logo bu şekilde kullanıldı.Sayısız Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan sporcumuzun başarı hikayesini hissettiren fotoğraflarla, dönemin ruhunu taşıyan renkler kullanılarak hazırlanan afişlerde azim, hırs, birlik-beraberlik ve halkın sonsuz desteği gibi çok özel konular tema olarak işlendi. Ön elemenin ardından bu on beş tasarımdan dört tanesi oylamaya açıldı. En fazla oyu alan tasarım, filmin tüm tanıtımlarında kullanılmak üzere seçildi."Türk Halkı Seninle"Oyların büyük çoğunluğunu alan, Naim Süleymanoğlu’nun sırttan göründüğü afişte, “Başarıya giden yolda Türk milleti arkanda” mesajı veriliyor ve NAİM yeni bir rekora doğru podyuma yürürken omzuna dokunan el, Türk halkını temsil ediyor.Sosyal medyada oylamaya katılan kişiler arasından yapılan çekilişle belirlenen 5 kişi de filmin galasına katılım hakkı kazandı.İşte afişi: Video: 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminden yeni teaserVideo: \"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu\" filminin müziği büyük beğeni topladı

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