Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, EÜAŞ 601 personel alımı yapacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, 6-7 Mayıs tarihlerinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki, 2025 yılı için EÜAŞ personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü (EÜAŞ), farklı kadrolarda toplam 601 daimi işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İŞKUR üzerinden alınacak başvurular için adaylardan hangi nitelikler bekleniyor? Hangi pozisyonlar için alım yapılacak ve süreç nasıl işleyecek?

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

EÜAŞ tarafından yapılacak işçi alımında teknik kadrolar öne çıkıyor. Makine, elektrik, elektronik ve kimya teknisyeni gibi pozisyonların yanı sıra iş makinası operatörleri de kadroda yer alıyor. Ayrıca, 11 engelli işçi için de kontenjan ayrıldığı açıklandı.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından alımı yapılacak daimi işçi alımı başvuruları 21 Nisan Pazartesi günü başladı. Başvurular, 25 Nisan Cuma günü sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EÜAŞ, ülke genelindeki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla 574'ü teknisyen, 11'i engelli ve 16'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 601 daimi işçi alımı yapacak. EÜAŞ'a başvuru sürecinin ardından, 6-7 Mayıs tarihlerinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura sonucunda 2 bin 404 aday belirlenerek Adana, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek mülakatlara davet edilecek. Değerlendirmelerin ardından, 601 aday EÜAŞ bünyesinde istihdam edilecek.

ADAYLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

İlan detayları İŞKUR sisteminde yer alıyor. Adayların başvuru yapacakları kadronun özel şartlarını dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor. İkametgah şartı, öğrenim durumu ve askerlik durumu gibi kriterler ilanlara göre değişiklik gösterebiliyor.



















