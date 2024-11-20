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TÜİK Eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı: Bir önceki aya göre artış var

TÜİK Eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı: Bir önceki aya göre artış var

10:4720/11/2024, Çarşamba
DHA
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TÜİK
TÜİK

İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının eylülde aylık yüzde 1,77, yıllık yüzde 31,83 arttığını açıkladı. Endekse göre bir nceki aya göre artış yaşandı. İşte TÜİK 2024 Eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksi açıklamasının ayrıntıları...

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,77, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,83 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,52 arttı.

Eylül'de bir önceki aya göre artış yaşandı

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,58 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,87 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,71 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 45,28 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 74,12 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,10 artış ile tohum ve dikim materyali oldu. (DHA)




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