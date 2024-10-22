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Felak Suresi okunuşu: Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, meali, tefsiri ve faziletleri

Felak Suresi okunuşu: Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, meali, tefsiri ve faziletleri

15:4622/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
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Felak Sureleri okunuşu, anlamı, fazileti ve faydaları
Felak Sureleri okunuşu, anlamı, fazileti ve faydaları

Felak Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden biri olup, insanları çeşitli kötülüklerden koruyan dua niteliğindedir. Felak suresi okunuşu ve Felak suresi anlamı gibi kelimelerle sıkça araştırılan bu sure, Arapça okunuşu ve Türkçe meali ile birlikte birçok Müslümanın hayatında önemli bir yere sahiptir. Felak suresi fazileti ve Felak suresi meali gibi ifadeler ise surenin önemi ve anlamı hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenlerin kullandığı terimlerdir. Felak Suresi, sihir, nazar, kötü düşünceler ve benzeri olumsuz etkilerden korunmak için okunan dua olarak bilinir. İşte Felak Suresi’nin Türkçe okunuşu, meali ve sesli olarak okunuşu.

Felak Suresi, Kur'an'ın 113. suresidir. Sure, 5 ayetten oluşur. Felak Suresi, koruyucu dualar arasında önemli bir yere sahiptir. Felak Suresi, insanların kendilerini kötülüklerden, şerlerden ve karanlık güçlerden korumak için sıkça okuduğu bir suredir.

Felak ve Nas Suresi, Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sureler arasında yer almakla birlikte, özellikle kötü niyetli etkilerden, nazardan, hasetten ve her türlü tehlikeden korunmak için sıkça okunur. Bu iki sure, halk arasında Felak Nas duaları olarak bilinir ve vakit namazlarında da yer alır. Hadis kaynaklarına göre, bu surelerin faziletleri büyüktür ve Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından sabah-akşam zikirlerinde sıkça okunmuştur. Felak Suresi Okunuşu, Yazılışı ve Türkçe Anlamı ile Diyanet Meali.

yani Guleuzu birabbil felak ile
yani Guleuzu birabbinnaz Suresi okunuşunu dinlemek ve Türkçe mealini görmek için haberimizden faydalanabilirsiniz. Kur'anın 113. suresi Felak, 114. ve son suresi de
'dir.
Felak ve Nas sureleri
ne "muavvizeteyn" adı verilir. İhlas, Felak ve Nas surelerine ise muavvizât (koruyucular) denir.
Haberimizde İhlas, Felak ve Nas surelerini Arapça ve Türkçe okunuşunu, Diyanet mealini bulabilir ve dinleyebilirsiniz.

FELAK- NAS SURESİ

İki koruyucu demektir. Bundan maksat, Kur'ân'ın Felak ve Nâs sûreleridir. Kur'ân'ın son üç suresi olan İhlas, Felak ve Nâs sûrelerine ise muavvizât (koruyucular) denir.

Felak ve Nâs sûrelerinde ise; yaratıkların, karanlık gecelerin, büyücülerin, haset edenlerin, insanların göğüslerine kötü düşünceler fısıldayan cin ve insan vesvesecilerinin şerrinden insanların ilahı, meliki ve Rabbi olan Allah'a sığınılması tavsiye edilmektedir.

Peygamberimiz (a.s.), sahabeden Abdullah ibn Hubeyb’e, "Akşam ve sabah olunca İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini üçer kere oku, onlar her şeye karşı sana yeter"
buyurmuş (Tirmizî, Deavat, 117) Sahabeden Ukbe b. Amir, Hz. Peygamber (s.a.s.), bana her namazın arkasından Felak ve Nâs surelerini okumamı emretti” demiştir. (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 12; Ebu Dâvûd, Salât, 361)
Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe (r.a.) diyor ki:
"Hz. Peygamber (s.a.s), her gece yatağa girdiği zaman iki elinin avucunu bir araya getirir, sonra ellerinin içine üfler ve kul hü vallâhü ahad, kul eûzü bi rabb’il felakı ve kul eûzü bi rabbi’n-nasi surelerini okur, sonra elleriyle elini, yüzünü ve vücudunun ulaşabildiği yerlerini mesh eder ve bunu üç defa yapardı."
(Ebu Dâvûd, Edeb, 107) "Kul hüvellâhü ahad suresi, Kur’ân’ın üçte birine denktir." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 11)
  • Peygamberimiz (s.a.s), ashabına, “Sizden biriniz her gece Kur’ân’ın üçte birini okumaktan aciz olur mu? Buyurmuş, bu, onlara zor gelmiş ve ey Allah’ın Resûlü! Hangimizin buna gücü yeter? Demişlerdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s), Kul hu vallâhü ahad Allahü’s-samed, Kur’ân’ın üçte biridir” buyurmuştur.” (Buharî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13)
Yine Peygamberimiz kendisi veya ailesinden biri hastalandığı zaman
(Buhârî, Fedâilü'l-Kur'ân, 14; Müslim, Selâm, 50-51)
ve göz değmesine
(Nesâi, İstiaze, 37; Tirmizî, Tıb, 17)
karşı muavvizeteyn'i okumuştur.
Yatmadan önce üç kere muavvizâtı okumuş, eline üflemiş ve elleriyle bütün vücudunu meshetmiştir (Buhârî, Fedâilü'l-Kur'ân, 14).
Yukarıdaki hadislerden anlaşılan o ki;
Peygamberimiz sözleri ve uygulaması ile üç surenin, üç vakitte akşam, sabah, yatmadan önce üçer defa, her namazdan sonra ve geceleyin okunmasını tavsiye etmektedir.
  • Kur’ân’ın konularını üç maddede toplamak mümkündür. Tevhîd yani tek Allah inancı, nübüvvet yani Allah’ın her topluma peygamber gönderdiği inancı, ahiret yani öldükten sonra cennet ve cehennem hayatı.
    İhlâs suresi tevhîd inancını anlattığı için bu açıdan Kur’ân’ın üçte birine denktir.
    Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Bir Müslüman bu üç sureyi akşam, sabah ve uyumadan önce üçer defa, namazlardan sonra ve geceleri okursa hem imanını tazelemiş, hem de her türlü kötülükten Allah’a sığınmış, dua etmiş, Allah’ı anmış ve Kur’ân okumuş böylece ibadet etmiş olur. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah’tan şifa istenebilir.

Felak ve Nas Suresi dinle

Felak Suresi Arapça okunuşu

Arapça okunuşu şu şekildedir:
  • قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ
  • مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ
  • وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ
  • وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِۙ
  • وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

Felak Suresi Türkçe okunuşu

  • 1. Kul e'uzü birabbilfelak
  • 2. Minşerri ma halak
  • 3. Ve min şerri ğasikın iza vekab
  • 4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad
  • 5. Ve min şerri hasidin iza hased

Felak Suresi Diyanet meali

  • ﴾1﴿ De ki: "Sabahın rabbine sığınırım;
  • ﴾2﴿ Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden;
  • ﴾3﴿ Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden;
  • ﴾4﴿ Düğümlere üfürenlerin şerrinden;
  • ﴾5﴿ Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden!

Nas Suresi Arapça okunuşu

  • قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ
  • مَلِكِ النَّاسِۙ
  • اِلٰهِ النَّاسِۙ
  • مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ
  • اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِۙ
  • مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

Nas Suresi Türkçe okunuşu

  1. Kul e'ûzü birabbinnâs
  2. Melikinnâs
  3. İlâhinnâs
  4. Min şerrilvesvâsilhannâs
  5. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
  6. Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Diyanet meali

  • ﴾1-6﴿ De ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!"
Nas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı: Nas Suresi oku, dinle, Diyanet meali

Nas Suresi Arapça okunuşu, Diyanet meali, fazileti, konusu, tefsiri haberimizde. Nas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 114. ve son suresidir. Sure, altı ayetten oluşur. Surenin adı, "insanlar" anlamına gelen "nas" kelimesinden gelir. Sure, insanların gizli düşmanlarından Allah'a sığınmayı emreder. Sure, cinlerden ve insanlardan gelen kötülüklerden korunmak için okunur. Nas Suresi'nin Türkçe meali haberimizin detaylarında yer almakta. Nas Suresi'nin Arapça okunuşu ile hızlı ve düzgün, yanlışsız bir şekilde okunmakta. Öte yandan Nas Suresi'nin faziletleri ise saymakla bitmiyor. Haberimizde Nas Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşunu, Diyanet mealini, tefsirini ve faziletini bulabilirsiniz. İşte, bütün bilgiler.

Felak ve Nas Surelerinin fazileti

  • Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: "Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbnKesîr, VIII, 550-553).
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