Felak Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden biri olup, insanları çeşitli kötülüklerden koruyan dua niteliğindedir. Felak suresi okunuşu ve Felak suresi anlamı gibi kelimelerle sıkça araştırılan bu sure, Arapça okunuşu ve Türkçe meali ile birlikte birçok Müslümanın hayatında önemli bir yere sahiptir. Felak suresi fazileti ve Felak suresi meali gibi ifadeler ise surenin önemi ve anlamı hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenlerin kullandığı terimlerdir. Felak Suresi, sihir, nazar, kötü düşünceler ve benzeri olumsuz etkilerden korunmak için okunan dua olarak bilinir. İşte Felak Suresi’nin Türkçe okunuşu, meali ve sesli olarak okunuşu.
Felak Suresi, Kur'an'ın 113. suresidir. Sure, 5 ayetten oluşur. Felak Suresi, koruyucu dualar arasında önemli bir yere sahiptir. Felak Suresi, insanların kendilerini kötülüklerden, şerlerden ve karanlık güçlerden korumak için sıkça okuduğu bir suredir.
Felak ve Nas Suresi, Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sureler arasında yer almakla birlikte, özellikle kötü niyetli etkilerden, nazardan, hasetten ve her türlü tehlikeden korunmak için sıkça okunur. Bu iki sure, halk arasında Felak Nas duaları olarak bilinir ve vakit namazlarında da yer alır. Hadis kaynaklarına göre, bu surelerin faziletleri büyüktür ve Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından sabah-akşam zikirlerinde sıkça okunmuştur. Felak Suresi Okunuşu, Yazılışı ve Türkçe Anlamı ile Diyanet Meali.
FELAK- NAS SURESİ
İki koruyucu demektir. Bundan maksat, Kur'ân'ın Felak ve Nâs sûreleridir. Kur'ân'ın son üç suresi olan İhlas, Felak ve Nâs sûrelerine ise muavvizât (koruyucular) denir.
Felak ve Nâs sûrelerinde ise; yaratıkların, karanlık gecelerin, büyücülerin, haset edenlerin, insanların göğüslerine kötü düşünceler fısıldayan cin ve insan vesvesecilerinin şerrinden insanların ilahı, meliki ve Rabbi olan Allah'a sığınılması tavsiye edilmektedir.
- Peygamberimiz (s.a.s), ashabına, “Sizden biriniz her gece Kur’ân’ın üçte birini okumaktan aciz olur mu? Buyurmuş, bu, onlara zor gelmiş ve ey Allah’ın Resûlü! Hangimizin buna gücü yeter? Demişlerdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s), Kul hu vallâhü ahad Allahü’s-samed, Kur’ân’ın üçte biridir” buyurmuştur.” (Buharî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13)
- Kur’ân’ın konularını üç maddede toplamak mümkündür. Tevhîd yani tek Allah inancı, nübüvvet yani Allah’ın her topluma peygamber gönderdiği inancı, ahiret yani öldükten sonra cennet ve cehennem hayatı.İhlâs suresi tevhîd inancını anlattığı için bu açıdan Kur’ân’ın üçte birine denktir.Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Bir Müslüman bu üç sureyi akşam, sabah ve uyumadan önce üçer defa, namazlardan sonra ve geceleri okursa hem imanını tazelemiş, hem de her türlü kötülükten Allah’a sığınmış, dua etmiş, Allah’ı anmış ve Kur’ân okumuş böylece ibadet etmiş olur. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah’tan şifa istenebilir.
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Felak Suresi Arapça okunuşu
- قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ
- مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ
- وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ
- وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِۙ
- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ
Felak Suresi Türkçe okunuşu
- 1. Kul e'uzü birabbilfelak
- 2. Minşerri ma halak
- 3. Ve min şerri ğasikın iza vekab
- 4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad
- 5. Ve min şerri hasidin iza hased
Felak Suresi Diyanet meali
- ﴾1﴿ De ki: "Sabahın rabbine sığınırım;
- ﴾2﴿ Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden;
- ﴾3﴿ Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden;
- ﴾4﴿ Düğümlere üfürenlerin şerrinden;
- ﴾5﴿ Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden!
Nas Suresi Arapça okunuşu
- قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ
- مَلِكِ النَّاسِۙ
- اِلٰهِ النَّاسِۙ
- مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ
- اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِۙ
- مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
Nas Suresi Türkçe okunuşu
- Kul e'ûzü birabbinnâs
- Melikinnâs
- İlâhinnâs
- Min şerrilvesvâsilhannâs
- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
- Minelcinneti vennâs
Nas Suresi Diyanet meali
- ﴾1-6﴿ De ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!"
Felak ve Nas Surelerinin fazileti
- Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: "Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbnKesîr, VIII, 550-553).