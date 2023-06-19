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Son dakika: Fenerbahçe Vincenzo Montella ile anlaştı iddiasına açıklama geldi

Fenerbahçe'deki sözleşmesini tamamlayıp takımdan ayrılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un yerine kimin geleceği taraftarın odaklandığı konular arasında. Ali Koç, "Camiayı ve ligi bilen bir Türk teknik adamla anlaşmak istiyoruz" demişti. sosyal medya hesabından adı sık sık sarı-lacivertli takımla anılan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile ilgili açıklama geldi. Vincenzo Montella Fenerbahçe’nin yeni hocası mı olacak?

14:10 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe'den Vincenzo Montella açıklaması

Fenerbahçe'den Vincenzo Montella açıklaması

Son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan son olarak Adana Demirspor'u çalıştırmış olan Vincenzo Montella için Sarı-Lacivertliler'den bir açıklama geldi. İşte detaylar.

Fenerbahçe, Vincenzo Montella ile anlaştı mı?

Jorge Jesus ayrılığının ardından ismi Fenerbahçe ile anılan Vincenzo Montella için Sarı-Lacivertliler'den bir açıklama geldi. Resmi yayın organlarından yapılan açıklamada Fenerbahçe, Vincenzo Montella ile anlaşılıp vazgeçildiği haberlerini yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, isim vermeden, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından birçok aday gündeme gelirken, an itibarıyla iki ismin muhtemel adaylar arasında en güçlü konumda oldukları bilgisine ulaşıldı. Fanatik'in haberine göre söz konusu hocaların, deprem sonrası tekrar ayağa kalkmaya çalışan Hatayspor'un başındaki Volkan Demirel ve 2021-22 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'de görev yapan İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’nin yeni hocası olabileceği iddia ediliyor.

#Fenerbahçe
#Fenerabahçe haberleri
#Vincenzo Montella
43 dakika önce
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