Son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan son olarak Adana Demirspor'u çalıştırmış olan Vincenzo Montella için Sarı-Lacivertliler'den bir açıklama geldi. İşte detaylar.

Fenerbahçe, Vincenzo Montella ile anlaştı mı?

Jorge Jesus ayrılığının ardından ismi Fenerbahçe ile anılan Vincenzo Montella için Sarı-Lacivertliler'den bir açıklama geldi. Resmi yayın organlarından yapılan açıklamada Fenerbahçe, Vincenzo Montella ile anlaşılıp vazgeçildiği haberlerini yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Zorunlu Açıklama



Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.



Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen… pic.twitter.com/t2IYgs9xEG — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 19, 2023

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, isim vermeden, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.