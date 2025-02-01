ABD'de ikinci uçak kazası: Philadelphia'da jet yerleşim yerine düştü

'BÖLGEDEN UZAK DURUN'

Philadelphia Şehri Acil Durum Yönetimi Ofisi'nden yapılan açıklamada bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı, Açıklamada, "Kuzeydoğu Philadelphia'da Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin karşısında Cottman ve Bustelton Caddeleri yakınında büyük bir olay yaşandı. Roosevelt Bulvarı'nın bazı kısımları da dahil olmak üzere bölgedeki yollar kapalı. Bölgeden uzak durun" denildi.