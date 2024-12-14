Suriye milli güçlerinin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından zalim diktatör Beşşar Esed, yurt dışına kaçtı. Esed'in kaçarken kardeşine dahi haber vermediği ortaya çıkarken; Suriyeli devrimciler, rejimin kilit isimlerinin peşine düştü. Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ndeki kan donduran görüntülerin ardından, ortadan kaybolan işkencecilerin kim olduğu da merak konusu oldu. GZT'den İbrahim Tapar, "Esed'in kasaplarını" ve kan donduran eylemlerinin çetelesini tuttu.

1 /11 Esed’in ortadan kaybolan işkenceci 10 generali kim?

2 /11 Mahir Esed - Beşşar Esed'in kardeşi ve rejimin 4. Tümen komutanı

3 /11 Cemil El Hasan - Hava Kuvvetleri İstihbarat Direktörü

4 /11 Süheyl Hasan - Albay, rejimin 'Kaplan' lakaplı saha komutanı ve hava destekli operasyonların lideri

5 /11 Ali Memlük - Beşşar Esed'in ulusal güvenlik danışmanı ve istihbarat uzmanı

6 /11 Muhammed Rahmun - İçişleri Bakanı

7 /11 Züheyr Esed - Hafız Esed'in üvey kardeşi ve 90. Tugay Komutanı Tuğgeneral

8 /11 Atıf Necib - Esed'in kuzeni ve Tuğgeneral, Dera'daki Siyasi Güvenlik Şubesi'ni Başkanı

9 /11 Bessam Merhec El Hasan - Tümgeneral ve Başkanlık Sarayı'nda Güvenlik ve Askeri Ofis Direktörü

10 /11 Muhammed Dib Zeytun - Tümgeneral ve Devlet Güvenlik İdaresi Direktörü