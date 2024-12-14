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Esed'in ortadan kaybolan işkenceci 10 generali kim?

Esed'in ortadan kaybolan işkenceci 10 generali kim?

22:3614/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
GZT
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Suriye milli güçlerinin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından zalim diktatör Beşşar Esed, yurt dışına kaçtı. Esed'in kaçarken kardeşine dahi haber vermediği ortaya çıkarken; Suriyeli devrimciler, rejimin kilit isimlerinin peşine düştü. Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ndeki kan donduran görüntülerin ardından, ortadan kaybolan işkencecilerin kim olduğu da merak konusu oldu. GZT'den İbrahim Tapar, "Esed'in kasaplarını" ve kan donduran eylemlerinin çetelesini tuttu.

Esed’in ortadan kaybolan işkenceci 10 generali kim?

Mahir Esed - Beşşar Esed'in kardeşi ve rejimin 4. Tümen komutanı 

Cemil El Hasan - Hava Kuvvetleri İstihbarat Direktörü 

Süheyl Hasan - Albay, rejimin 'Kaplan' lakaplı saha komutanı ve hava destekli operasyonların lideri

Ali Memlük - Beşşar Esed'in ulusal güvenlik danışmanı ve istihbarat uzmanı

Muhammed Rahmun - İçişleri Bakanı

Züheyr Esed - Hafız Esed'in üvey kardeşi ve 90. Tugay Komutanı Tuğgeneral

Atıf Necib - Esed'in kuzeni ve Tuğgeneral, Dera'daki Siyasi Güvenlik Şubesi'ni Başkanı

Bessam Merhec El Hasan - Tümgeneral ve Başkanlık Sarayı'nda Güvenlik ve Askeri Ofis Direktörü

Muhammed Dib Zeytun - Tümgeneral ve Devlet Güvenlik İdaresi Direktörü

Talal Mahluf - Esed'in kuzeni Tuğgeneral ve Cumhuriyet Muhafızları'nın komutanı

#Beşşar Esed
#Mahir Esed
#Suriye
#İşkence

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