İsrail 394 gündür aralıksız Gazze'deki katliamlarına devam ediyor: Sivil halkı 'güvenli' dediği yerde bombalıyor

İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarına 394. günde de devam ediyor. İsrail yine, insansız hava araçları ile Han Yunus kentindeki Şeyh Nasır bölgesinde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı. Saldırıda katledilen Filistinlilere yakınları göz yaşlarıyla veda etti. Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in son iki günde düzenlediği saldırılarda Gazze'nin kuzeyinde '50'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini' belirtti.

1 /15 Soykırımcı İsrail, kadın çocuk demeden 395 gündür saldırılarını sürdürüyor.

2 /15 Son olarak, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine bağlı Şeyh Nasır bölgesine düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

3 /15 Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Nasır Hastanesi morgundan alındı.

4 /15 Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

5 /15 Saldırıda yakınlarını kaybeden Filistinlilerin üzüntüsü yürekleri burktu.

6 /15 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü bombardıman nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

7 /15 Gazze'de 100 bin Filistinli açlıkla mücadele ediyor Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, yaklaşık bir aydan beri İsrail ordusunun sıkı abluka ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 100 binden fazla Filistinlinin aç ve susuz kaldığını bildirdi.











8 /15 Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sıkı ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik şiddetli saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

9 /15 İsrail ordusunun sürekli sivil vatandaşların bulunduğu yerleşim yerlerini bombaladığını aktaran Basal, "Gazze'nin kuzeyinde 100 binden fazla Filistinli, yaklaşık bir aydan beri yiyecek, içecek ve ilaç bulamıyor" ifadelerini kullandı.

10 /15 Gazze'nin kuzeyinde bulunan her vatandaşın hayatta kalması için temel ihtiyaçları bulamadığına işaret eden Basal, bölgede sağlık sistemi ve sivil savunma ekiplerinin çalışmalarının durduğu, İsrail ordusunun da arama kurtarma çalışmalarına izin vermediğini kaydetti.

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