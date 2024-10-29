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Oslo'da bir tramvay raydan çıktı mağazaya daldı

Oslo'da bir tramvay raydan çıktı mağazaya daldı

18:3029/10/2024, Salı
AFP
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Norveç'in başkenti Oslo'da bir tramvay raydan çıkarak bir binanın zemin katındaki teknoloji mağazasına girdi. Tramvayın sürücüsü ve en az üç kişi yaralandı.

Norveç polisi, başkent Oslo'nun merkezinde bir tramvayın raydan çıkarak bir mağazaya çarptığını, sürücünün ve en az üç kişinin yaralandığını duyurdu.



Polis, çarpışma sırasında tramvayda yaklaşık 20 yolcu bulunduğunu belirtti.



Olay yerinden gelen görüntülerde mavi bir tramvayın, başkentin merkezindeki dört katlı bir binanın zemin katındaki bir teknoloji mağazasına girdiği görülüyor.



Polis, "Genel bir görünüm elde etmek için çalışıyoruz ancak mağazada çok fazla hasar var" dedi. Bina tahliye edilirken, binada hasar olup olmadığı kontrol edilecek.



#Norveç
#Oslo
#Tramvay

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