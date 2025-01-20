Trump İncil'e el basmadı: Amerikalılar çıldırdı

Donald Trump, Washinton'da düzenlenen yemin töreniyle ABD Başkanlığı görevini Joe Biden'dan teslim aldı. Trump'ın yemin töreni esnasında İncil'e el basmaması dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüye Amerikalılardan tepki büyük...
ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek görevine başlayacağı Kongre binasındaki tören öncesinde, salon hıncahınç doldu.
Türkiye saati ile 20.00'da başlayan törende ilk olarak Başkan Yardımcısı JD Vance yemin etti. Ailesinin yanında İncil'e elini basarak yemini tamamlayan Vance'ın ardından sıra Trump'a geldi.
Trump, yemin ederek resmi olarak görevi teslim aldı.
Trump'ın yemin töreni esnasında İncil'e el basmaması dikkat çekti. İncil, eşi Melanie Trump'ın elinde hazır bekledi.
Ortaya çıkan görüntüye Amerikalılardan tepki büyük...
Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts de Trump'ı uyarmadığı gerekçesiyle hedef gösterilenler arasında...
Trump ilk başkanlığı döneminde İncil'e el basarak yemin etmişti.