İslam Memiş’ten yatırımcılara yeni uyarılar geldi. Sosyal medya hesabından "Salı Gününe Dikkat" başlığıyla yayınladığı son videosunda özellikle altın ve dolar yatırımı yapanları bekleyen potansiyel risklere dikkat çeken Memiş, yaklaşan kritik tarihe işaret ederken gram altın için düşük fiyatların artık son bulacağını söyledi. Salı günü yatırım yapmayı düşünenler içinse dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İşte uzman isimden gelen o açıklamalara ilişkin detaylar.
Yatırımcılar için geri sayım başladı. İslam Memiş, 15 Temmuz’a dikkat çekerek “gram altın 4.300 TL altı son şans” dedi. Dolar tarafında ise sürpriz bir geri çekilme beklentisi paylaştı.
Yatırımcılara Salı günü uyarısı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 15 Temmuz’un Türkiye’de resmi tatil olması nedeniyle bankalar ve Borsa İstanbul’un kapalı olacağını hatırlattı. Ancak aynı gün, yatırım dünyasının gözlerini çevirdiği ABD enflasyon verisinin açıklanacağını vurgulayan Memiş, yatırımcılara şu kritik sözlerle seslendi:
"Salı günü Türkiye'de piyasalar kapalı olacak ama küresel piyasalar açık. ABD'den gelecek enflasyon verisi, altın ve dövizde sert dalgalanmalara neden olabilir. Özellikle bankacılık uygulamalarındaki makas aralıkları çok açık olacağından dolayı o gün işlem yapanlar ciddi zarar görebilir. Pozisyon almak isteyenler pazartesi ya da çarşamba gününü tercih etmeli."
Altında düşüş bitti, beklemede kalınmalı
Son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan düşüşün yatırımcıları tedirgin ettiğini belirten Memiş, bu sürecin sona erdiğini ve yeni bir toparlanma döneminin başladığını ifade etti.
Özellikle gram altında belirli seviyelerden alım yapanların avantajlı olduğunu söyleyen
Memiş, şunları kaydetti:
"İki hafta önce gram altın 4.185 TL seviyelerine kadar düştüğünde alım yapanlar şanslıydı. Biz ortalamamızı 4.204 TL'ye çekerek sezonu kapattık. Yıl sonu hedefimiz 4.500 TL seviyesinde. Sabreden kazanır."
Ons altında yeni yükseliş trendi
Beklentisini net şekilde ortaya koyan analist, kasım ayına kadar ons altının 3.500 dolar seviyesini görebileceğini dile getirdi:
"İki hafta önce yaşanan geri çekilme ve dinlenme süreci artık benim gözümde tamamlandı. Ons altın tarafında yeni bir yükseliş trendi başlıyor."
Dolar için sürpriz geri çekilme uyarısı
Dolar/TL kuru son haftalarda 40 lira bandına ulaşarak tarihi zirvesine oturdu. Ancak Memiş, kısa vadede yatırımcıların beklenmedik bir geri çekilmeye hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor:
"Dolar kurunda kısa vadede 40 TL'nin altına sarkan bir hareket görebiliriz. Ancak bu geri çekilme kalıcı olmaz, aksine yeni alıcıları çeker ve kuru yukarı taşır. Yıl sonu dolar beklentimizi 45 TL olarak koruyoruz."
Strateji zamanı: pazartesi ve çarşamba öne çıkıyor
Memiş'in açıklamalarına göre yatırımcıların 15 Temmuz Salı günü herhangi bir işlem yapması ciddi riskler taşıyor.
Özellikle ani kararlar veren bireysel yatırımcıların, tatil nedeniyle oluşacak işlem kısıtlamaları ve açık makaslar nedeniyle zarar etme ihtimali yüksek.
Bu nedenle strateji belirlemek için pazartesi veya çarşamba günlerinin tercih edilmesi öneriliyor.