Yatırımcılara Salı günü uyarısı





Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 15 Temmuz’un Türkiye’de resmi tatil olması nedeniyle bankalar ve Borsa İstanbul’un kapalı olacağını hatırlattı. Ancak aynı gün, yatırım dünyasının gözlerini çevirdiği ABD enflasyon verisinin açıklanacağını vurgulayan Memiş, yatırımcılara şu kritik sözlerle seslendi:





"Salı günü Türkiye'de piyasalar kapalı olacak ama küresel piyasalar açık. ABD'den gelecek enflasyon verisi, altın ve dövizde sert dalgalanmalara neden olabilir. Özellikle bankacılık uygulamalarındaki makas aralıkları çok açık olacağından dolayı o gün işlem yapanlar ciddi zarar görebilir. Pozisyon almak isteyenler pazartesi ya da çarşamba gününü tercih etmeli."