Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında Ocak 2026 tarifesi belli oldu

REKOR OTOBÜSLERDE





300 Bin TL'yi Aştı Tüm araç grupları içinde en yüksek sigorta bedeli ise yolcu otobüslerine çıktı. İstanbul'da trafiğe kayıtlı, 0. basamakta yer alan (çok riskli) bir yolcu otobüsünün trafik sigortası 300 bin 212 TL olarak belirlendi. En düşük sigorta bedeli ise 1.276 TL ile hasarsız traktör sahiplerine uygulanacak. Motosikletlerde ise tarife; hasarsız sürücüler için 2 bin 769 TL'den başlarken, riskli grupta 18 bin 541 TL'ye kadar çıkıyor.