Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında Ocak 2026 tarifesi belli oldu

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı trafik sigortası primleri açıklandı. Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak tarifede aylık azami artış oranı yüzde 0.66 olarak belirlendi. Yeni tarifeye göre, hasar geçmişi, araç grubu ve kayıtlı olduğu ile göre fiyatlar önemli farklılıklar gösteriyor. İşte detaylar...
Yeni yılla birlikte araç sahiplerinin en önemli gider kalemlerinden biri olan trafik sigortası ücretleri de güncellendi. 2026 yılı tarifesine göre hasarsız sürücüler uygun fiyatlardan yararlanmaya devam ederken, kaza geçmişi kabarık olan sürücüleri yüksek primler bekliyor. İstanbul'da '0. kademe' olarak adlandırılan çok hasarlı sürücüler için otomobil sigortası 45 bin 479 TL'ye kadar yükseldi. İşte aracınıza ve bulunduğunuz ile göre ödeyeceğiniz yeni tutarlar...
HASARSIZ SÜRÜCÜYE İNDİRİMLİ TARİFE
Kurallara uyan ve kaza yapmayan sürücüler için ise fiyatlar çok daha makul seviyelerde tutuldu. Otomobillerde en düşük prim tutarı 6 bin 973 TL olarak belirlendi. Bu avantajlı fiyattan Aydın, Hatay, Muğla, Çanakkale, Isparta, Burdur, Kars, Kastamonu, Mardin ve Hakkari illerinde ikamet eden, 8. basamaktaki (en hasarsız) sürücüler yararlanabilecek.
REKOR OTOBÜSLERDE
300 Bin TL'yi Aştı Tüm araç grupları içinde en yüksek sigorta bedeli ise yolcu otobüslerine çıktı. İstanbul'da trafiğe kayıtlı, 0. basamakta yer alan (çok riskli) bir yolcu otobüsünün trafik sigortası 300 bin 212 TL olarak belirlendi. En düşük sigorta bedeli ise 1.276 TL ile hasarsız traktör sahiplerine uygulanacak. Motosikletlerde ise tarife; hasarsız sürücüler için 2 bin 769 TL'den başlarken, riskli grupta 18 bin 541 TL'ye kadar çıkıyor.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE SON DURUM
Tablo verilerine göre 4. kademe (ilk kez sigorta yaptıranlar) için baz alınan fiyatlar şöyle şekillendi:
İstanbul: 15.160 TL
Ankara: 14.731 TL
İzmir: 14.302 TL