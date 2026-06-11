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Talebe yetişilemiyor, her gün tüm ülkeye sipariş hazırlanıyor: 'Küsleri barıştırmasını temenni ediyoruz'

Talebe yetişilemiyor, her gün tüm ülkeye sipariş hazırlanıyor: 'Küsleri barıştırmasını temenni ediyoruz'

20:2711/06/2026, Perşembe
IHA
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Çanakkale’nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde kalp şeklindeki kirazlar şimdiden alıcısının gözdesi oldu.

Çanakkale’de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor. Lapsekili üreticiler, kiraz hasadına devam ediyor. Her gün toplanan kirazlar İstanbul’daki hallere gönderiliyor. 

Lapseki’nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor. Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor. Hasadına son 1 hafta kalan kalp şeklindeki kirazlar şimdiden ilgiyi üzerine topladı.

Lapseki’de bu yıl yaklaşık 10 bin dekar arası alanda kiraz üretimi yapılıyor. 14 yıldır Lapseki’de kirazcılık ile uğraşan Cihat Gündüz, kalp şeklindeki kirazın hasadına son 1 hafta kaldığını söyledi. 

Şimdiden talebe yetişmediklerini söyleyen Gündüz, kalpli kirazın küslerli barıştırmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kalp şekli ve lezzetiyle gönüllere taht kuran kalpli kirazların hasadına sayılı günler kaldığını söyen Cihat Gündüz, "Bu kiraz 5-6 yıllık, yeni piyasada olan bir kiraz. Lapseki devi zaten ünlü bir kiraz, kraliyet ailesi yiyordu, bardağa girmeyen büyüklükteydi. Bu kirazımız da kalbe benziyor. Birbirini kıranlar inşallah bu kalpli kirazla barışacaklar. Bu kirazlara da Lapseki’nin kalbi diyoruz" dedi.

Üretici Gündüz, tüm ülkeye Lapseki’den kiraz gönderdilerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Lapseki kalbi kirazının hasatı 1 hafta, 10 gün sonra olacak. Her gün tüm ülkeye sipariş yapıyoruz. Güneydoğudan çok ilgi var ama kargo 2 günde gittiği için gönderirken zorlanıyoruz."


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