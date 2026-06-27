Emekli maaş zammında temmuz müjdesi! Taban aylık için yeni ipucu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Maaş Zammında Kritik Eşik: Gözler 3 Temmuz’da Açıklanacak Enflasyonda

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için Temmuz 2026 zammı yaklaşırken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran enflasyonuna çevrildi. Yılın ilk 5 ayına ait verilerle birlikte zam oranı büyük ölçüde şekillenirken, son veri tüm tabloyu kesinleştirecek. Ocak–Mayıs döneminde açıklanan enflasyon rakamlarıyla 5 aylık artış %16,61 seviyesine ulaştı. Bu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüksek oranlı bir zammı garanti altına alırken, memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı oluştu.