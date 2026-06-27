Emekli maaş zammında temmuz müjdesi! Taban aylık için yeni ipucu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında yapılacak maaş artışı için gözler emekli kesiminden gelecek nihai oranlara çevrilmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına ilişkin beklentiler her geçen gün daha da netleşirken, son anket verileri dikkat çeken bir tablo ortaya koyuyor. Buna göre, enflasyon verileri ve piyasa beklentileri doğrultusunda hesaplanan artışın yüzde 19 seviyelerine yaklaşabileceği değerlendiriliyor.
Milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek olan Temmuz zammı, özellikle son aylarda artan yaşam maliyetleri nedeniyle yakından takip ediliyor. Açıklanan öncü göstergeler ve ekonomik beklenti anketleri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için çift haneli ve yüksek tek haneli enflasyon farkını işaret ederken, nihai oranın TÜİK tarafından açıklanacak verilerle kesinleşeceği belirtiliyor.
Emekli Maaş Zammında Kritik Eşik: Gözler 3 Temmuz’da Açıklanacak Enflasyonda
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için Temmuz 2026 zammı yaklaşırken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran enflasyonuna çevrildi. Yılın ilk 5 ayına ait verilerle birlikte zam oranı büyük ölçüde şekillenirken, son veri tüm tabloyu kesinleştirecek. Ocak–Mayıs döneminde açıklanan enflasyon rakamlarıyla 5 aylık artış %16,61 seviyesine ulaştı. Bu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüksek oranlı bir zammı garanti altına alırken, memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı oluştu.
Zamda iki güçlü senaryo öne çıkıyor
Ekonomik göstergeler ve beklenti anketleri, haziran ayı enflasyonu için iki farklı tabloya işaret ediyor:
Merkez Bankası senaryosu
Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran enflasyonu %1,36 seviyesinde gerçekleşirse:
6 aylık enflasyon: %18,19
SSK ve Bağ-Kur zammı: %18,19
Memur zammı: %13,93
En düşük emekli maaşı: 23.638 TL
FKB senaryosu
Finansal Kurumlar Birliği beklentisine göre haziran enflasyonu %2,25 olursa:
6 aylık enflasyon: %19,23
SSK ve Bağ-Kur zammı: %19,23
Memur zammı: %14,93
En düşük emekli maaşı: 23.846 TL
Bu iki senaryo arasındaki fark, milyonlarca kişinin gelirinde doğrudan değişiklik anlamına geliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yeni maaş tablosu
Beklenen %19,23 senaryosuna göre emekli maaşları şu şekilde güncelleniyor:
20.000 TL → 23.846 TL
25.000 TL → 29.808 TL
30.000 TL → 35.769 TL
40.000 TL → 47.692 TL
50.000 TL → 59.615 TL
60.000 TL → 71.538 TL
70.000 TL → 83.461 TL
80.000 TL → 95.384 TL
90.000 TL → 107.307 TL
100.000 TL → 119.230 TL
Bu tablo, özellikle orta ve düşük gelirli emekliler için ciddi bir artışa işaret ediyor.
Memur maaşlarında enflasyon farkı etkisi
Memur ve memur emeklilerinde zam oranı toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birleşimiyle belirleniyor.
Şu anki hesaplamalara göre:
5 aylık enflasyon farkı: %5,05
Toplam zam: %12,41 – %13,93 aralığı
Üst senaryo: %14,93’e kadar çıkabiliyor
Bu oran, öğretmen, polis, hemşire, doktor ve akademik personel maaşlarına doğrudan yansıyacak.
Taban aylıkta yeni seviye gündemde
Mevcut uygulamada 20.000 TL seviyesinde olan en düşük emekli maaşının, enflasyon oranına paralel olarak artırılması bekleniyor. %19,23’lük senaryonun gerçekleşmesi halinde taban aylığın 23.800 TL bandına yaklaşması öngörülüyor.
Kritik tarih: 3 Temmuz 2026
Tüm bu hesaplamalarda son söz TÜİK’in açıklayacağı haziran enflasyonuna bağlı olacak. 3 Temmuz’da gelecek veriyle birlikte:
6 aylık kesin enflasyon
SSK ve Bağ-Kur zam oranı
Memur enflasyon farkı
Taban aylık düzenlemesi netleşmiş olacak ve Temmuz 2026 maaş artışları resmiyet kazanacak.