Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Emekli maaş zammında temmuz müjdesi! Taban aylık için yeni ipucu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammında temmuz müjdesi! Taban aylık için yeni ipucu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

14:2627/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Temmuz ayında yapılacak maaş artışı için gözler emekli kesiminden gelecek nihai oranlara çevrilmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına ilişkin beklentiler her geçen gün daha da netleşirken, son anket verileri dikkat çeken bir tablo ortaya koyuyor. Buna göre, enflasyon verileri ve piyasa beklentileri doğrultusunda hesaplanan artışın yüzde 19 seviyelerine yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek olan Temmuz zammı, özellikle son aylarda artan yaşam maliyetleri nedeniyle yakından takip ediliyor. Açıklanan öncü göstergeler ve ekonomik beklenti anketleri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için çift haneli ve yüksek tek haneli enflasyon farkını işaret ederken, nihai oranın TÜİK tarafından açıklanacak verilerle kesinleşeceği belirtiliyor.

Emekli Maaş Zammında Kritik Eşik: Gözler 3 Temmuz’da Açıklanacak Enflasyonda

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için Temmuz 2026 zammı yaklaşırken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran enflasyonuna çevrildi. Yılın ilk 5 ayına ait verilerle birlikte zam oranı büyük ölçüde şekillenirken, son veri tüm tabloyu kesinleştirecek. Ocak–Mayıs döneminde açıklanan enflasyon rakamlarıyla 5 aylık artış %16,61 seviyesine ulaştı. Bu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüksek oranlı bir zammı garanti altına alırken, memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı oluştu.

Zamda iki güçlü senaryo öne çıkıyor

Ekonomik göstergeler ve beklenti anketleri, haziran ayı enflasyonu için iki farklı tabloya işaret ediyor:

Merkez Bankası senaryosu

Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran enflasyonu %1,36 seviyesinde gerçekleşirse:

6 aylık enflasyon: %18,19

SSK ve Bağ-Kur zammı: %18,19

Memur zammı: %13,93

En düşük emekli maaşı: 23.638 TL

FKB senaryosu

Finansal Kurumlar Birliği beklentisine göre haziran enflasyonu %2,25 olursa:

6 aylık enflasyon: %19,23

SSK ve Bağ-Kur zammı: %19,23

Memur zammı: %14,93

En düşük emekli maaşı: 23.846 TL

Bu iki senaryo arasındaki fark, milyonlarca kişinin gelirinde doğrudan değişiklik anlamına geliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yeni maaş tablosu

Beklenen %19,23 senaryosuna göre emekli maaşları şu şekilde güncelleniyor:

20.000 TL → 23.846 TL

25.000 TL → 29.808 TL

30.000 TL → 35.769 TL

40.000 TL → 47.692 TL

50.000 TL → 59.615 TL

60.000 TL → 71.538 TL

70.000 TL → 83.461 TL

80.000 TL → 95.384 TL

90.000 TL → 107.307 TL

100.000 TL → 119.230 TL

Bu tablo, özellikle orta ve düşük gelirli emekliler için ciddi bir artışa işaret ediyor.

Memur maaşlarında enflasyon farkı etkisi

Memur ve memur emeklilerinde zam oranı toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birleşimiyle belirleniyor.

Şu anki hesaplamalara göre:

5 aylık enflasyon farkı: %5,05

Toplam zam: %12,41 – %13,93 aralığı

Üst senaryo: %14,93’e kadar çıkabiliyor

Bu oran, öğretmen, polis, hemşire, doktor ve akademik personel maaşlarına doğrudan yansıyacak.

Taban aylıkta yeni seviye gündemde

Mevcut uygulamada 20.000 TL seviyesinde olan en düşük emekli maaşının, enflasyon oranına paralel olarak artırılması bekleniyor. %19,23’lük senaryonun gerçekleşmesi halinde taban aylığın 23.800 TL bandına yaklaşması öngörülüyor.

Kritik tarih: 3 Temmuz 2026

Tüm bu hesaplamalarda son söz TÜİK’in açıklayacağı haziran enflasyonuna bağlı olacak. 3 Temmuz’da gelecek veriyle birlikte:

6 aylık kesin enflasyon

SSK ve Bağ-Kur zam oranı

Memur enflasyon farkı

Taban aylık düzenlemesi netleşmiş olacak ve Temmuz 2026 maaş artışları resmiyet kazanacak.

#Emekli
#emekli maaş zammı
#en düşük emekli maaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SONUÇLARINA SAYILI GÜNLER: 2026 LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi