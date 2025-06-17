Milyonların geliri artacak: Temmuz'da zam geliyor işte artacak ödenekler

Temmuz ayı, maaş ve sosyal destek ödemelerinde adeta dönüm noktası olacak. Her yıl olduğu gibi bu yaz da milyonlarca kişi zamlı ödemelerini merakla bekliyor. 2025’in aynı zamanda toplu sözleşme yılı olması, artışların etkisini daha da kritik hale getirdi. Gözler açıklanacak 6 aylık enflasyon oranına ve yeni rakamlara çevrilmiş durumda. Hangi kalemlerde ne kadar artış yaşanacak? İşte zam öncesi ortaya çıkan son tahminler...