Milyonların geliri artacak: Temmuz'da zam geliyor işte artacak ödenekler

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Temmuz zammı için geri sayım başladı. Yaz aylarıyla birlikte gözler maaş ve sosyal yardım kalemlerindeki artışlara çevrildi. 2025’in toplu sözleşme yılı olması nedeniyle bu Temmuz zammı, hem memurlar hem de sosyal destek alanlar açısından büyük önem taşıyor. Maaşlardan kıdem tazminatına, sosyal ödeneklerden aile yardımına kadar birçok kalemde artış yaşanacak. Peki kim ne kadar zam alacak? İşte merak edilen detaylar…
Temmuz ayı, maaş ve sosyal destek ödemelerinde adeta dönüm noktası olacak. Her yıl olduğu gibi bu yaz da milyonlarca kişi zamlı ödemelerini merakla bekliyor. 2025’in aynı zamanda toplu sözleşme yılı olması, artışların etkisini daha da kritik hale getirdi. Gözler açıklanacak 6 aylık enflasyon oranına ve yeni rakamlara çevrilmiş durumda. Hangi kalemlerde ne kadar artış yaşanacak? İşte zam öncesi ortaya çıkan son tahminler...
TEMMUZ AYI: ZAM AYI
Temmuz ayı yaklaşırken, 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda maaş ve ödemelerde artış yapılacak. Her yıl olduğu gibi Temmuz, zam ayı olarak öne çıkıyor.
Memur maaşlarına yapılacak artışla birlikte; 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, kıdem tazminatı tavanı ve aile yardımı gibi birçok sosyal destek de yeniden hesaplanacak. Peki hangi ödeme ne kadar olacak?
MEMUR ZAMMI HANGİ ÖDEMELERİ ETKİLEYECEK?
(Hesaplar tahmini olarak %14,01 zam üzerinden yapılmıştır)
➡ 65 yaş aylığı: 4.664 TL’den 5.313 TL’ye yükselecek.
➡ Engelli aylığı (yüzde 40-69 arası): 3.723 TL’den 4.243 TL’ye çıkacak.
➡ Engelli aylığı (yüzde 70 ve üzeri): 5.585 TL’den 6.362,68 TL’ye yükselecek.
➡ Evde bakım desteği: 10.125 TL’den 11.523,26 TL’ye çıkacak.
➡ Kıdem tazminatı tavanı: 46.655,43 TL’den 53.184 TL’ye yükselecek. Çalışılan her yıl için yaklaşık 7 bin liralık ek kıdem tazminatı alınabilecek.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE DİĞER KALEMLER
Kıdem tazminatı tavanı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle belirleniyor. Bu yıl memur maaş katsayısında yüzde 14,01 oranında bir artış olması halinde tavan tutarın 46 bin 655 TL’den yaklaşık 53 bin 184 TL’ye yükseleceği öngörülüyor.
Memur maaş katsayısındaki artış; sosyal yardımlardan kıdem tazminatına, engelli ve yaşlı aylıklarından aile yardımına kadar pek çok kalemde doğrudan etkili olacak. Tüm detaylar, netleşecek resmi oranlarla kesinlik kazanacak.
2025’in ilk 5 aylık enflasyonu ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre yüzde 15,09 olarak gerçekleşti.