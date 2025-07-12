Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak verildi: Diyarbakır surlarına Türk bayrakları asıldı

Bu topraklarda artık bir umut, bir huzur ve ortak geleceğe duyulan inanç dalgalanıyor. 41 yıllık bir dönemin sona erdiği, terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığı bu yeni süreç, hepimiz için tarihi bir başlangıçtır. Bu sürecin ruhuna uygun olarak evlerimizi, iş yerlerimizi ve sokaklarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz. Çünkü her bayrak, bu ülkenin yarınlarına duyduğumuz güvenin bir işaretidir...