Fransız medyasında Türk Savunma Sanayii: Bir yılda 40 milyar dolarlık katkı

Fransız basını, Türk savunma sanayisini mercek altına aldı. Sektörün 2024 yılında imza attığı başarıların ve ülke ekonomisine sağladığı gelirin masaya yatırıldığı haberde, savunma ihracatıyla ilgili de kapsamlı bilgilere yer verildi.
Haberde, Türk savunma sanayi sektörünün 2024 yılında 7,154 milyar dolar değerinde uçak ve silah ihracatı yaptığı ve sektörün ülke ekonomisine 40 milyar dolardan fazla katkı sağladığı bilgisi yer aldı.
Türkiye'yi 3 kriter öne çıkarıyor
Türk savunma sanayi sektörünün küresel silah endüstrisinde giderek daha kritik bir rol üstlendiğinin vurgulandığı haberde, savaş konseptindeki 'evrim' niteliğindeki değişimler, düşük maliyet ve son olarak yüksek performans kriterlerinin, Türkiye'yi bu alanda öncelikli tercih haline getirdiği ifade edildi.
Aslan pay Avrupa'da
Haberde Türk savunma sanayi sektörünün Avrupa pazarına da dikkat çekildi. Avrupa ülkelerinin bu alandaki en büyük paya sahip olduğu ifade edilirken, birçok ülkenin Türkiye'den insansız hava araçları (İHA), akıllı füzeler, kara araçları, top kuleleri, savaş gemileri, uçaklar, helikopterler, radarlar ve simülatörler aldığı da kaydedildi.
İspanya'nın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üretimi 24 adet Hürjet eğitim uçağı satın almak için anlaşma yapması ve Portekiz'in, yine Türkiye merkezli başka bir firmayla 2 adet yakıt ikmal gemisi almak üzere anlaşma imzalaması buna örnek olarak gösterildi.
Ayrıca haberde, sektörde 3 bin 500'den fazla Türk şirketin faaliyet gösterdiği, bin 100'ü aşkın projenin ise hala devam ettiği bilgisi yer aldı.
İşte 2024'ün özeti
İhracat rakamının, hükümetin 2024 yılı için belirlediği 6,5 milyar dolar hedefinin üzerinde gerçekleştiği ifade edilirken, Türkiye'nin bir yılda 180 ülkeye 300'ü aşkın savunma sanayi ürünü ihraç ettiğine de yer verildi.
Fransız medyasına göre Ankara'nın 2024 yılında yaptığı ihracatlar şu şekilde...
40 ülkeye 4 bin 500 kara aracı ile 3 savaş gemisi,
10'dan fazla ülkeye 140 deniz platformu,
42 ülkeye çok sayıda mühimmat ve füze,
50'den fazla ülkeye toplamda 770 adet insansız hava aracı (İHA),
24 ülkeye bin 200 adet elektro-optik sistem,
8 ülkeye taarruz helikopteri,
100 ülkeye radar,
111 ülkeye çeşitli türlerde silah,
2 ülkeye toplamda bin 500 adet kamikaze dron.
Ayrıca sektördeki başlıca aktörler arasında yer alan ana firmaların Aselsan, Baykar ve TUSAŞ olduğu kaydedildi.