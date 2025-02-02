Fransız medyasında Türk Savunma Sanayii: Bir yılda 40 milyar dolarlık katkı

İspanya'nın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üretimi 24 adet Hürjet eğitim uçağı satın almak için anlaşma yapması ve Portekiz'in, yine Türkiye merkezli başka bir firmayla 2 adet yakıt ikmal gemisi almak üzere anlaşma imzalaması buna örnek olarak gösterildi.