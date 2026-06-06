Karadeniz'deki saldırıda ölen balıkçının cenazesi ve yaralılar İnebolu Limanı'na getirildi

Yavuzyılmaz, yaralıların durumlarına değinerek, "Hastalarımızın ikisinin nispeten daha hafif, ikisinin biraz daha ağır yaralanmaları var. İlk müdahaleleri yapıldı. Şu anda hastaneye nakillerini sağlamış olduk. Operasyonda 18 sağlık personeli görev aldı. Yine Sahil Güvenliğinin tüm ekibiyle birlikte koordineli bir şekilde burada da limanda yine AFAD Müdürlüğümüzün ekipleri bekliyordu. İnşallah yaralılarımız da şifayla taburcu edilecek duruma gelir. Hepinize geçmiş olsun." dedi.