Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Kastamonu’da tur midibüsü devrildi: 24 kişi yaralandı

Kastamonu’da tur midibüsü devrildi: 24 kişi yaralandı

23:4211/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, Sinop’tan gelen turistlerin bulunduğu tur midibüsünün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Sinop-Kastamonu karayolu Kuran köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur A. idaresindeki 34 KB 2578 plakalı, İTC Tur firmasına ait midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi.

 Sürüklenen midibüs, demir direğe çarparak durabildi. 21’i yerli turist, 2’si tur rehberi, 2 sürücü olmak üzere 25 kişinin bulunduğu araçtaki 24 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.


Vatandaşlar yaralıları şemsiyeleriyle korudu


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, midibüsün ön camından girerek yaralıları dışarı çıkarttı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar il merkezi ve Taşköprü ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Bölgeye gelen vatandaşlar ise yerde müdahale edilen yaralıları yağmurdan şemsiyeleriyle korumaya çalıştı.

Tur için Kastamonu’ya hareket ediyormuş


Yolda kaza sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, midibüsün tur için İstanbul’dan Sinop’a giden vatandaşları taşıdığı, araçtakilerin gezmek için Kastamonu’ya geldiği sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.


Yaralıların sağlık durumları iyi


Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Taşköprü-Kastamonu karayolunda 21.30 sularında tur midibüsünün yan yatması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. 25 yaralı olduğu ihbarı alınmış, 7 yaralı Taşköprü Devlet Hastanesine, 7 yaralı Anadolu Hastanesine, 10 yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilmiştir. 1 kazazede, durumunun iyi olduğunu ifade ederek hastaneye getirilmeyi kabul etmemiştir. Hastaneye kaldırılan kazazedelerin tamamı hafif yaralıdır" denildi.

#Kastamonu
#Trafik kazası
#Midibüs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 11 EKİM: 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı?