Konya'da feci olay: Çarşafları birbirine bağlayarak alt kata inmek isterken 4. kattan düştü

İddiaya göre, psikolojik tedavi gören S.G. isimli 19 yaşındaki kız, odasında 2 çarşafı birbirine bağladı. Daha sonra çarşafları 4. kattaki evinin balkon demirlerine bağlayan genç kız 3. katın balkonuna inmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden S.G., sert zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.