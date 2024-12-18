Muğla'da zincirleme kaza: İki araç yandı yaralılar var

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri ağır olmak üzere yedi kişi yaralandı. Kazada, iki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kaza, saat 10.30 sıralarında Aydın-Muğla kara yolunda, Bayır Mahallesi yakınlarında yaşandı. Muğla yönüne ilerleyen Karayolları’na ait bir yol temizleme aracı, temizlik yaptığı sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla kazaya karıştı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Aydın-Muğla kara yolunda Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde meydana geldi.
Muğla yönüne giden Karayolları'na ait yol temizleme aracına, temizlik yaptığı sırada arkadan otomobil çarptı. Kazaya 2 araç daha karıştı.