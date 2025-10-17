Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
İstikrar ve refah bütçesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde konuştu. Bütçenin ‘istikrar ve refah’ hedefiyle hazırlandığını söyleyen Yılmaz, 2026 için büyüme tahminini yüzde 3,8, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 16 olarak açıkladı. Bütçenin yüzde 4,8'i sosyal yardım ve destekler için ayrıldı.
Soykırım için bahane peşinde
İsrail, Hamas’ın elinde sağ kalan 20 esirin tamamını teslim aldıktan sonra ateşkesi yine bozmak için bahane arıyor. Netanyahu yönetimi, enkaz altındaki İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edilme süreci geciktiği gerekçesiyle Hamas’ı tehdit ediyor. Gazze’ye yardımların ulaşmasında kritik önemde olan Refah Sınır Kapısı da açılmadı.
Samandıra'da yeni dönem
Teknik direktör ve başkanlık değişimi yaşayan Fenerbahçe’de öncelikli hedef Samandıra’yı ayağa kaldırmak olacak. Sadettin Saran yönetiminden güvenoyu alan teknik direktör Domenico Tedesco’nun Samandıra’daki yardımcıları ise kaptanlar Mert Hakan, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü olacak.