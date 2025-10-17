Soykırım için bahane peşinde

İstikrar ve refah bütçesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde konuştu. Bütçenin ‘istikrar ve refah’ hedefiyle hazırlandığını söyleyen Yılmaz, 2026 için büyüme tahminini yüzde 3,8, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 16 olarak açıkladı. Bütçenin yüzde 4,8'i sosyal yardım ve destekler için ayrıldı.



