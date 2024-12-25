2024'ün en önemli 10 arkeolojik keşfi: Arkeologlar tarafından belirlendi

Arkeolojiyi insanlara anlatmak, sevdirmek ve Türkiye'de arkeoloji bilimi ile kültür varlıkları için farkındalık yaratmak üzere kurulan arkeoloji oluşumu Arkeofili'nin '2024 Yılında Türkiye'nin 10 Arkeolojik Keşfi' belli oldu. Arkeologların, bu yıl hem arazide hem laboratuvarlarda hem de masa başında yoğun emek harcadığı, geçmişe dair önemli bilgileri ortaya çıkarmaya devam ettikleri belirtildi.





Anadolu'nun her köşesinde gerçekleştirilen kazılar ve yüzey araştırmalarının, binlerce yıl öncesine götüren heyecan verici keşiflere sahne olduğuna dikkat çekilerek, bu keşiflerin yalnızca geçmişi anlamaya yardımcı olmakla kalmadığı, aynı zamanda kültürel mirası koruma konusundaki sorumluluğu hatırlattığı da vurgulandı.