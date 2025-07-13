2015-2019 arasında ABD'de yarım milyonu aşkın çalışanla yürütülen kapsamlı çalışmada, bazı meslek gruplarının depresyona daha yatkın olduğu ortaya çıktı. Kadınların risk oranı erkeklerden iki kat fazla. Peki hangi sektör ve mesleklerde depresyon riski daha fazla? Araştırma sonucu çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. İşte depresyona sokan meslekler...

1 /8 ABD genelinde 37 eyaleti kapsayan ve 536 binden fazla kişinin verilerine dayanan araştırma, çalışma hayatındaki ruh sağlığına dair önemli bulgular sundu. Katılımcıların yaklaşık 80 bini, hayatlarının bir döneminde depresyon tanısı aldığını belirtti.

2 /8 Özellikle toplum ve sosyal hizmet alanında görev yapanların yüzde 20,5’i bu tanıyı yaşamış. Hemen ardından yüzde 20,1 ile gıda hizmetleri çalışanları geliyor.

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Medya, sağlık ve eğitim de risk altında Araştırmaya göre, depresyon oranlarının yüksek olduğu diğer meslek grupları ise şöyle sıralanıyor:

Sanat, medya, eğlence ve spor: %18,6 Konaklama ve yiyecek-içecek sektörü: %18,4 Sağlık ve sosyal yardım alanı: %18,2 Perakende satış: %17,7 Hukuk, eğitim ve kütüphane hizmetleri: %16,1



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Erkek egemen sektörlerde oran düşük ama... Depresyon oranlarının en düşük seviyede olduğu sektörlerin başında maden (%6,7), inşaat (%8,9) ve tarım-mühendislik (%9) geliyor. Ancak araştırmacılar, bu oranların yüzeyde görüldüğü kadar gerçekçi olmayabileceği konusunda uyarıyor.

5 /8 Kırsal kesimlerde ruh sağlığına erişim eksikliği ve özellikle erkek çalışanların psikolojik destek aramaktan kaçınması, bu düşük oranların altında yatan sebepler olarak gösteriliyor.

6 /8 Hem düşük stres hem yüksek kazanç mümkün mü? 2024 Aralık’ta yayımlanan Resume Genius raporu, stres düzeyi düşük ve kazancı yüksek meslekleri de mercek altına aldı.



7 /8 Rapora göre, belirli kriterleri karşılayan bazı işler; düzenli mesai saatleri, destekleyici çalışma ortamları ve makul iş yükleri sayesinde hem psikolojik hem ekonomik açıdan avantaj sağlıyor.