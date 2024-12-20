Dondurucu soğukta kaplıca keyfi: Kış gelince halk akın ediyor

Bitlis’in Güroymak ilçesinde bulunan Budaklı köyü kaplıcalarına giden vatandaşlar, dondurucu soğukta kaplıca keyfi yaşıyor. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta yer alan ve sıcaklığı 40 dereceyi bulan termal sular, aynı zamanda şifa kaynağı. Doğal jakuzi etkisi oluşturan termal suyun sağlık açısından faydalı özellikleri, burayı bir cazibe merkezi haline getiriyor. Romatizmal hastalıklar ve kas-eklem ağrılarına iyi geldiği bilinen su, sağlık turizmi açısından da önemli bir yer tutuyor. Kaplıcaya düzenli olarak geldiklerini belirten Veysel Tüzün, “Dışarısı buz gibi, ancak kaplıcanın içi sıcacık. Beyaz kar örtüsünün altında yüzmek büyük bir nimet. Herkese tavsiye ediyorum” dedi. Yanlarında getirdikleri tepsiler dolusu meyveyle adeta piknik havasında keyifli anlar yaşıyorlar. Elma, portakal, nar gibi çeşitli meyveleri kaplıca içinde tüketen vatandaşlar, bu doğal ortamda aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşıyor.

1 /7 Özellikle kış aylarında karla kaplı doğanın içinde sıcak su keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar, soğuk hava şartlarına aldırış etmeden kaplıcaya akın ediyor.

2 /7 Doğal jakuzi etkisi oluşturan kaplıca suyu, vücudu dinlendirici ve sağlık açısından faydalı özellikleriyle biliniyor.

3 /7 Kışın ortasında kaplıca keyfi yaşayan vatandaşlardan Veysel Tüzün, yeni yeni keşfetmeye başladıkları kaplıcaya iki yıldır özellikle kış aylarında düzenli olarak yüzmeye geldiklerini ifade etti.

4 /7 Termal suyun romatizmal hastalıklar, kas ve eklem ağrıları gibi çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor.

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