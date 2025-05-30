Gece müzeciliğinin rotası belli oldu: 27 noktada gece müzeciliği başlıyor

1 Haziran–1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak “Gece Müzeciliği” ile Türkiye’nin dört bir yanındaki müze ve ören yerleri yaz gecelerinde de ziyaretçilere açık olacak. Türkiye’nin kültürel hafızası bu yaz geceleri de yaşamaya devam edecek.





Binlerce yıllık geçmiş, ay ışığı ve yıldızların altında yine bambaşka bir görünüme bürünecek.





Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak “Gece Müzeciliği” ile Türkiye’nin dört bir yanındaki müze ve ören yerleri yaz gecelerinde de ziyaretçilere açık olacak.



