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Hayat

Koca bölgeyi kapladı: Tedirgin eden görüntü dronla kaydedildi

10:14 - 10/07/2024 Wednesday
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın bazı bölümlerinde su akış hızının azalmasından dolayı suyun yüzeyinde yosun tabakası oluştuğu görüldü. Ortaya çıkan görüntü çevredeki vatandaşları tedirgin ederken Gökmeydan Mahallesi'nden geçen kısmında oluşan yosun yoğunluğu havadan görüntülendi.

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Eskişehir kent merkezinden geçen ve şehrin simgesi Porsuk Çayı'nın yüzeyi yosun tuttu. Özellikle suyun akışının durağan olduğu yerlerin kıyıya yakın bölümlerinde yosun yoğunluğu oluştu.

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Oluşan yosunlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.


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Yosunların azalan su akış hızından dolayı oluştuğu öngörülüyor. 

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Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nden geçen kısmında oluşan yosun yoğunluğu havadan görüntülendi.


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"Bu yıl daha çok yosun birikintisi gördüm"

Yosun oluşan noktaya yakın bir parkta kitap okuduğu esnada yüzeyi kaplayan yosun tabakasını gören Esma Acar, oluşan görüntü hakkında şöyle konuştu;

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“Benim de dikkatimi çekti. Ben bu parka yakın ikamet ediyorum. Daha öncesinde de bu parkta gezintiye çıkıyordum. Bu yıl daha çok yosun birikintisi gördüm. Sanırım yağışların azalması buna sebep oluyor. Ya da barajlardan daha az su bırakılıyor olabilir. Tam emin değilim ama böyle bir görüntüyle karşılaştım. İlginç bir görüntü, daha öncesinde görmemiştim. Öncesinde daha fazla su görünüyordu. Şimdi yosun görüntüsü olması kesinlikle daha kötü bir durum.”

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#Porsuk Çayı
#Eskişehir
#Gökmeydan Mahallesi
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