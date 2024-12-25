Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması ödülleri 5'inci kez sahiplerini buldu: 4 kategoride 7 fotoğrafçıya verildi

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ile Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin'in açılış konuşması yaptığı törende, birincilik ödülü alanlara 90 bin lira, ikincilik ödülünün sahiplerine de 50 bin lira ödül çeki verildi.