TÜİK açıkladı: Bu isimler Türkiye'de yalnızca bir kişide var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Türkiye'de yalnızca 1 kişide bulunan nadir isimler belli oldu. Listede 3 kadın 2 erkek ismi yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yalnızca 1 kişide bulunan isimleri açıkladı.
Nüfus kayıtlarında yalnızca birer çocukta olan isimler arasında hem kız hem de erkek isimleri listede yer aldı.
İşte Türkiye'de yalnızca bir kişide bulunan nadir kız isimleri:
Azra Akel
Elif Evin
Irmak Dila
Yalnızca bir kişide bulunan erkek isimleri ise şöyle:
Kerem Akil
Kağan Celal