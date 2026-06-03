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TÜİK açıkladı: Bu isimler Türkiye'de yalnızca bir kişide var

TÜİK açıkladı: Bu isimler Türkiye'de yalnızca bir kişide var

13:453/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Türkiye'de yalnızca 1 kişide bulunan nadir isimler belli oldu. Listede 3 kadın 2 erkek ismi yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yalnızca 1 kişide bulunan isimleri açıkladı.

Nüfus kayıtlarında yalnızca birer çocukta olan isimler arasında hem kız hem de erkek isimleri listede yer aldı.


İşte Türkiye'de yalnızca bir kişide bulunan nadir kız isimleri:


Azra Akel

Elif Evin

Irmak Dila

Yalnızca bir kişide bulunan erkek isimleri ise şöyle:


Kerem Akil

Kağan Celal

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