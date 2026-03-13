Yapışık parmaklı iki kardeş ameliyatla sağlıklarına kavuştu

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sergen Karataş, doğuştan gelen yapışık parmak hastalığının bazı bölgelerde daha sık görüldüğünü belirterek, "İki kardeş olan hastalarımıza doğumsal yapışık parmak (sindaktili) ameliyatı gerçekleştirdik. Bu hastalık bazı bölgelerde daha endemik olup daha sık görülmektedir. Türkiye’de de doğumsal yapışık parmak önemli sorunlardan biridir. Özellikle Şırnak’ta bazı bölgelerde daha yoğun şekilde karşımıza çıkıyor. Göreve başlayalı 8 ay oldu ve bu süre içinde yaklaşık 70 hastaya müdahale ettik. Bu ameliyatlar bazen tek aşamada yapılamıyor, birkaç seans gerektirebiliyor. Şimdiye kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Bu iki hastamızda da genetik geçişli olan bu hastalığa müdahale ederek parmaklarını ayırdık. Hastalarımızın durumu iyi ve taburculuklarını planlıyoruz" dedi.