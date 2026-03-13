Yapışık parmaklı iki kardeş ameliyatla sağlıklarına kavuştu

Şırnak’ta doğuştan yapışık parmak (sindaktili) hastalığı bulunan iki kardeş, gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlıklarına kavuştu.
Sağ elindeki parmaklarında yapışıklık bulunan 5 yaşındaki Hamdiye Varol ile 10 yaşındaki Mehmet Halil Varol, aileleri tarafından Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından iki kardeşin ameliyat edilmesine karar verildi.
Şırnak Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Sergen Karataş ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Semih Hatipoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla kardeşlerin yapışık olan orta parmakları birbirinden ayrıldı. Ameliyatın ardından iki kardeşin ellerinde doku kaybı oluşmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sergen Karataş, doğuştan gelen yapışık parmak hastalığının bazı bölgelerde daha sık görüldüğünü belirterek, "İki kardeş olan hastalarımıza doğumsal yapışık parmak (sindaktili) ameliyatı gerçekleştirdik. Bu hastalık bazı bölgelerde daha endemik olup daha sık görülmektedir. Türkiye’de de doğumsal yapışık parmak önemli sorunlardan biridir. Özellikle Şırnak’ta bazı bölgelerde daha yoğun şekilde karşımıza çıkıyor. Göreve başlayalı 8 ay oldu ve bu süre içinde yaklaşık 70 hastaya müdahale ettik. Bu ameliyatlar bazen tek aşamada yapılamıyor, birkaç seans gerektirebiliyor. Şimdiye kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Bu iki hastamızda da genetik geçişli olan bu hastalığa müdahale ederek parmaklarını ayırdık. Hastalarımızın durumu iyi ve taburculuklarını planlıyoruz" dedi.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Semih Hatipoğlu ise yapışık parmak vakalarının bölgede sık görüldüğüne dikkat çekerek, "Bu ameliyatlar oldukça zor ve hassas işlemler. Yetişkin yaşa kadar tedavi edilmemiş birçok hastamız da bulunuyor. Sergen hocamızla birlikte şimdiye kadar yaklaşık 70 hastanın ameliyatını gerçekleştirdik. Bölgede akraba evliliklerine bağlı olarak bu tür vakalar daha sık görülüyor. Yapışık parmağın ayrılması fonksiyonel açıdan oldukça önemli. Hastalarımızı başka illere sevk etmeden burada tedavi etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ameliyat olan Mehmet Halil Varol ise okula gittiğini ve yazı yazmakta zorlandığını kaydederek, "Şırnak Devlet Hastanesine geldik, ameliyat oldum. Ellerimi daha rahat kullanacağım için çok mutluyum" diye konuştu.