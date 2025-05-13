Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Yargı Paketi, kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarıyla birlikte taslak metnin tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğu duyuruldu. 40 maddeden oluşan pakette infaz sürelerinde düzenleme yapılması öngörülürken, “af” beklentisiyle konuyu takip eden binlerce mahkum yakını da gözünü Meclis’teki sürece çevirmiş durumda. Düzenlemenin kapsamı ve kimleri etkileyeceği merakla bekleniyor.
Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi’nde taslak çalışmalar tamamlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, 40 maddelik düzenleme içerisinde infaz sistemiyle ilgili yeni adımların yer aldığını belirtti. Özellikle yaşı ilerlemiş ve ağır hasta hükümlüler için yeni uygulamaların gündeme geleceğini vurgulayan Tunç, paketin Meclis sürecine girdiğini açıkladı. Gelişmeler, “af” beklentisi içinde olan mahkum yakınları tarafından yakından takip ediliyor. İnfaz indirimi ve özel koşullarda tahliye seçenekleriyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
10. YARGI PAKETİ SON DURUM
29 Nisan'da 10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırılması amacıyla hazırlanan 10. Yargı Paketi kanun teklifi taslağının tamamlandığını ve milletvekillerinin takdirine sunulduğunu söyledi.
Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 40 maddelik ceza adaleti sisteminin etkinliğin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili olarak 3 aşamadan oluşan ceza adalet sisteminin her bir aşamasının daha etkin olması ve özellikle vatandaşlarımızın yargıya güvenini, adalete güvenini daha da yukarıya çıkaracak, toplumun suçtan ve suçludan korunması noktasında toplumsal barış ve huzurun sağlanması noktasında önemli hususları ihtiva edecek hükümler içeren taslağımızı milletvekillerimizin takdirine arz ettik. Önümüzdeki günler içerisinde inşallah mecliste görüşmeleri başlayacak."
GENEL AF GELECEK Mİ?
Geçtiğimiz günlerde ise pakette özellikle trafik suçlarında toplumda rahatsızlık oluşturan, yol kesme ve kutlama günlerinde silah kullanılması gibi konuların yer alacağını anlatan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus, bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler, cezaevlerindeki şartlarla ilgili yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili. Yine bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsamı itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil."
10. YARGI PAKETİ KAPSAMI NE?
10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.
Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.
Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.